Ömür Gedik ve Ferhat Göçer ayrıldı

Ömür Gedik ve Ferhat Göçer’in 11 yıllık ilişkisi bitti. Evlenmeleri beklenen ikiliden ayrılık haberi geldi.

Ömür Gedik’in bir ay önce Ferhat Göçer ile birlikte yaşadıkları evi terk ederek kendi evine geçtiği öğrenildi. (MedyaTava.com)

