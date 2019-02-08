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Ömür Gedik ve Ferhat Göçer ayrıldı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bir dargın bir barışık olan ünlü çift, 11 yıllık ilişkiye nokta koydu.

Ömür Gedik ve Ferhat Göçer ayrıldı

Ömür Gedik ve Ferhat Göçer’in 11 yıllık ilişkisi bitti. Evlenmeleri beklenen ikiliden ayrılık haberi geldi.

Ömür Gedik’in bir ay önce Ferhat Göçer ile birlikte yaşadıkları evi terk ederek kendi evine geçtiği öğrenildi. (MedyaTava.com)

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Anahtar Kelimeler:
ferhat göçer ayrılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
11 yıl nikahsız yaşamışlar yani bildiğin zina yapmışlar Allah affetsin
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