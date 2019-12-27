Omuz ağrıları bir günde geçti

30 gün boyunca hastanelerde farklı tedaviler ile omuz ağrılarından kurtulamayan Müjdat Uğraşaner, son umut olarak tavsiye üzerine Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emelnur Güney’e geldiğini anlattı. Uğraşaner, “Omzumun ve boynumun ağrısı çok kötüydü. Emelnur hanıma geldim, ‘Artık umudum kalmadı, depresyona girdim’ dedim. Omzumda kasılmalar, kulunçlar vardı, sırtımda fibromiyalji vardı, özellikle sol omzumda şiddetli bir ağrı vardı. 3 yıl önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum, hiçbir sorunum yoktu, 1,5 ay önce omuz ağrılarım başladı. İlk seanstan itibaren kendini çok iyi hissetmeye başladım. Şu anda hiç ağrım yok, ilk seansta bu kadar etki ben de beklemiyordum” dedi.

“İLK GÜN BİLARDO OYNADIM”

Dr. Emelnur Güney’in tedavilerinin yanı sıra pozitif kişiliğinin de tedavi süresince kendisinde olumlu etkilediğine değinen Müjdat Uğraşaner, “Emelnur hanım kadar pozitif bir doktor daha görmedim, sayesinde eski günlerime geri döndüm. Benim bir tek hobim var; bilardo oynamak. Ağrılarım yüzünden oynayamıyordum, 45 gün bilardo oynayamamıştım bu benim için çok acıydı, merdivenleri inip çıkarken bile zorlanıyordum. Ancak burada ilk seansın ardından akşam bilardo oynamaya gittim, o kadar mutlu oldum ki anlatamam, tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.