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Omuz omuza gecesinde şaşırtan an! Altay Bayındır ve Acun Ilıcalı tanımadı! “Araştıralım kendisini”

01.03.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) depremzedeler için başlattığı Omuz Omuza kampanyası canlı yayın ile devam ediyor. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, telefonla arayarak bağış yapanların isimlerini saydığı sırada Omuz Omuza gecesinde şaşırtan an yaşandı.

Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı Omuz Omuza bağış gecesi bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyonların spor kanallarında ve radyolarda yayınlanmaya devam ediyor. Acun Ilcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede bağış yapan oyuncunun ismini tanımamalarının ardından Altay Bayındır ile kendisi arasında şaşırtan bir diyalog gerçekleşti.

"ARAŞTIRALIM KENDİSİNİ"

Omuz Omuza deprem ortak yayını ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanıyor. Spor camiasından ünlü isimlerin yer aldığı gecede Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da bağış topladı.

omuz omuza gecesi

Telefonla yayına bağlanarak bağış yapan isimlerin listesini sayan Altay Bayındır, "Bir oyuncu aradı, Halil İbrahim Ceylan. Oyuncu olduğunu söyledi kendisi. Onu araştırmak lazım. 900 bin TL bağışladı." dedi

altay bağış gecesi

Bunun üzerine sunucu Acun Ilıcalı da "Araştıralım, teşekkür ediyoruz." dedi. İsmi yanlış okunan oyuncunun Halil İbrahim Ceyhan olduğu düşünülüyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN

Şarkıcılık da yapan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, 2020 yılında ekranlara gelen Kanal 7’nin Emanet dizisinde 'Yaman' karakterini canlandırdı.


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