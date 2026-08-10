Hayalet şehirden renk değiştiren göle: Türkiye'nin gizli kalmış 10 hazinesi!

Türkiye'nin dört bir yanında tarih, doğa ve kültürü bir arada sunan birbirinden özel rotalar bulunuyor. Bazıları UNESCO listelerinde yer alsa da bazıları hâlâ turist kalabalıklarının gölgesinde kalıyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN, FARKLI ATMOSFERLERİYLE ÖNE ÇIKAN 10 ROTA...

1. Ani

Kars'ın doğusunda yer alan Ani Antik Kenti, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan kent, bugün etkileyici harabeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Taş yapıları ve geniş arazisiyle Ani, özellikle tarih meraklıları için Türkiye'nin en sıra dışı rotalarından biri.

2. Sümela Manastırı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, sarp kayalıkların üzerine inşa edilen Sümela Manastırı, Karadeniz'in en etkileyici tarihi yapılarından biri.

Yüksek kayalıkların arasındaki konumu ve çevresindeki yemyeşil doğa, manastıra adeta masalsı bir görünüm kazandırıyor.

3. Kelebekler Vadisi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi, yüksek kayalıklarla çevrili doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Deniz yoluyla ulaşılabilen vadi, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

4. Nemrut Dağı

Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı döneminden kalan dev heykelleriyle Türkiye'nin en dikkat çekici tarihi alanlarından biri.

Devasa taş başların bulunduğu zirve, özellikle gün doğumu ve gün batımında etkileyici manzaralar sunuyor.

5. Safranbolu

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, geleneksel Osmanlı evleriyle geçmişten günümüze uzanan bir açık hava müzesini andırıyor.

Dar sokakları, ahşap konakları ve tarihi dokusuyla ilçe, Türkiye'nin en özel kültür rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

6. Amasya

Yeşilırmak kıyısında kurulan Amasya, kaya mezarları, tarihi konakları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Pontus Kralları döneminden izler taşıyan şehir, özellikle nehir boyunca sıralanan tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

7. Kaş

Antalya'nın Kaş ilçesi, berrak denizi, koyları ve tarihi kalıntılarıyla Akdeniz'in en sevilen rotalarından biri.

Büyük tatil merkezlerinin aksine daha sakin bir atmosfere sahip olan Kaş, dalıştan tekne turlarına kadar pek çok farklı aktivite imkanı sunuyor.

8. Eğirdir Gölü

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü, çevresindeki dağlar ve sakin kıyılarıyla dikkat çekiyor.

Günün farklı saatlerinde değişen ışıkla farklı tonlara bürünen göl, doğa tutkunları için keşfedilmeye değer rotalar arasında yer alıyor.

9. Alaçatı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, taş evleri, dar sokakları ve rüzgar sörfü için elverişli koşullarıyla öne çıkıyor.

Özellikle rüzgar sörfü tutkunlarının tercih ettiği bölge, Ege'nin en popüler tatil rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

10. Birgi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, tarihi evleri, taş sokakları ve geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor.

Aydınoğulları Beyliği döneminden Osmanlı'ya uzanan tarihiyle Birgi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan sakin rotalardan biri.