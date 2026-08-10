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Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye'de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve dünyada benzeri olmayan doktor balıklarıyla ün kazanan Kangal Balıklı Kaplıcası, kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilen tesis, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrasında 'Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı' olarak yeniden inşa edilerek sağlık turizmine kazandırılacak.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye'de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen Kangal Balıkçı Kaplıcası, ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrası Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden sağlık turizmine kazandırılacak.

Sivas'ın Kangal ilçesinde, il merkezine 90 km ve Kangal'a 13 km uzaklıkta bulunan Kangal Balıklı Kaplıcasının, dört mevsimde 35C sıcaklığındaki şifalı termal suyu ve vücuttaki ölü dokuları temizleyen ‘doktor balıklarıyla' dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak 1

Kaplıca yakın bir tarihe kadar İl Özel İdaresi kiracısı olan özel sektör tarafından işletilirken dünyanın dört bir yanından gelen başta sedef hastaları olmak üzere cilt ve romatizmal rahatsızlıkları bulunanlara ev sahipliği yapıyordu. Tesiste hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.

Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlatılan tesis, misafirlerini ağırlamaya devam ederken, tesisleşme olmamasına rağmen doktor balıkları 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayı sonunda yapılacak ihale ile Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden inşa edilecek.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak 2

SAĞLIK VADİSİNE DÖNÜŞECEK

Sivas Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile bölgenin hem ekolojik açıdan korunması hem de uluslararası standartlarda önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Proje ile bin 600 rakımlı vadinin kendine özgü mikroklimatik yapısını koruması esas alınarak 70 bin metrekarelik alanda taşıt trafiği alanın dış çeperlerine alınarak kaplıca bölgesinin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Vadinin nem dengesi, güneşlenme süresi ve doğal hava akımları korunarak oluşturulan bu çevreci planlama hem ziyaretçilerin sağlığını hem de endemik balık türlerinin yaşam alanını güvence altına alınmasına katkı sağlayacak. 2027 yazında hizmete açılması planlanan proje kapsamında; 250 yatak kapasiteli otel ve aile tipi kır evleri, tam donanımlı sağlık ve kür merkezi, bin 750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri ile modern kapalı ve açık havuzlar, yeme içme mekânları, yerel kültür sokağı, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı market alanı, otopark, mescit ve yönetim birimleri yer alacak.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak 3

İLÇE NÜFUSU İKİYE KATLANACAK

Projenin hayata geçmesi ile yaklaşık 19 bin nüfusa sahip ilçeyi 20 günlük periyotlarda 16 bin ziyaretçinin ziyaret edebileceği öngörülüyor.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak 4

İlçede sağlık turizminde patlama yaşatacak projeyi değerlendiren Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla burası Balıklı Göl Tabiat Parkı oldu ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza devredildi. Bakanlığımızın da burada çok güzel çalışmaları oldu. Mimari projeler, imar planları ve diğer hazırlıklar tamamlandı. Allah nasip ederse ağustos ayının sonu ya da eylül ayının ortaları gibi, görsellerini de gördüğümüz yaklaşık 1,5-2 milyar liralık yatırım ihaleye çıkacak. İstekli firmalar davet edilecek ve bu değer ülke turizminin hizmetine sunulacak. Balıklı Göl Tabiat Parkımızın turizm, istihdam ve bölge ekonomisi açısından çok önemli bir değeri var. Ülkemizde resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 600 bin sedef hastası bulunuyor. Allah hepsine şifa versin. Dünyada bu hastalığın doğal tedavi merkezlerinden biri de ilçemizde bulunuyor. Avrupa genelinde ise yaklaşık 25 milyon sedef hastası olduğu ifade ediliyor. Sadece ülkemizdeki 1 milyon 600 bin sedef hastasının hizmetine burayı açtığımızda bile çok büyük bir turizm hareketliliği yaşanacak. Tesisler tamamlandıktan sonra bu hastaların sadece yüzde birini ilçemize çekebilsek bile, tedavi süresi olan 21 gün boyunca yaklaşık 16 bin kişi ilçemize gelmiş olacak" dedi.

Dünyada eşi yok! Sadece Türkiye de: İlçe nüfusu iki katına çıkacak 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sedef hastalığı Tarım ve Orman Bakanlığı kaplıca
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lütfen salda gölüne benzemesin olay maşallah bizde restorasyonlar genede çok kötü oluyor eski halini bin kat özlüyoruz sonra
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