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'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 11.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Usta yönetmen Şerif Gören'in 1987 yapımı "On Kadın" filmi, restore edilerek İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "38. İstanbul Film Festivali"nde yeniden izleyiciyle buluştu.

'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

Şişli'deki City's AVM'deki gösterime katılan filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray, İKSV ile restorasyona destek veren Zurich Sigorta'ya teşekkür ederek, "Bugün burada olduğunuz için, yıllar önce çevrilmiş bu filme değer vererek bu salonu doldurduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim." dedi.

Şoray, festival kapsamında bu yıl "10 Kadın" filminin restore edilerek gün ışığına çıktığını aktararak, "Bunun için de çok teşekkür ediyorum, İstanbul Film Festivali'ne. Film sanatının güzelliğini gösteriyor bu. Demek ki yıllar önce çekilen filmler, yıllar geçse de değerlendirilebiliyor. Sinema gerçekten çok önemli bir sanat dalı." ifadelerini kullandı.

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"BAZI SORUNLAR DEĞİŞMEMİŞ"

Şerif Gören'in sevgi ve selamlarını getirdiğini de belirten sanatçı, şunları kaydetti:

"Kendisi burada bulunmayı istiyordu. Çok önemli değil ama bir sağlık sorunu nedeniyle Antalya'da olması gerekiyordu. Herkese selamı var. Bu filmde, 10 kadın diye yola çıkıldı, 9 kadını anlatabildik. Onuncu kadın da hep diyorum ki ben ve sizlersiniz. Filmde yıllar önceki kadına bakışı göreceksiniz. Şunu da tespit edeceksiniz diye düşünüyorum, yıllar geçse de hala bazı sorunlar değişmemiş. Çok önemli bir film. Şerif Gören, senarist Hüseyin Kuzu'ya ve o filmde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımda, kariyerimde, böyle 9 kadını canlandırma imkanı verdikleri için ve sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Var olun, her zaman olun."

Türkan Şoray, etkinliğe trafik nedeniyle 10 dakika geç kaldığı için özür dileyerek, "Belediye başkanına söyleyeceğimiz ilk şikayet, trafik olmasın. İstanbulumuzu çok seviyoruz. Bizim için çok değerli." diye konuştu.

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DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ

Sanatçı gösterimin ardından hayranlarıyla sohbet ederek fotoğraflar çektirdi.

Türk sinemasına birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Şerif Gören’in "On Kadın" filmi Atlas Post Production tarafından, Zurich Sigorta’nın desteğiyle restore edildi. Festivalin "Dünden Bugüne Türk Klasikleri" bölümü kapsamında gösterilen filme sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival, 16 Nisan'a kadar devam edecek.

AA

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