'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

Şişli'deki City's AVM'deki gösterime katılan filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray, İKSV ile restorasyona destek veren Zurich Sigorta'ya teşekkür ederek, "Bugün burada olduğunuz için, yıllar önce çevrilmiş bu filme değer vererek bu salonu doldurduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim." dedi.

Şoray, festival kapsamında bu yıl "10 Kadın" filminin restore edilerek gün ışığına çıktığını aktararak, "Bunun için de çok teşekkür ediyorum, İstanbul Film Festivali'ne. Film sanatının güzelliğini gösteriyor bu. Demek ki yıllar önce çekilen filmler, yıllar geçse de değerlendirilebiliyor. Sinema gerçekten çok önemli bir sanat dalı." ifadelerini kullandı.

"BAZI SORUNLAR DEĞİŞMEMİŞ"

Şerif Gören'in sevgi ve selamlarını getirdiğini de belirten sanatçı, şunları kaydetti:

"Kendisi burada bulunmayı istiyordu. Çok önemli değil ama bir sağlık sorunu nedeniyle Antalya'da olması gerekiyordu. Herkese selamı var. Bu filmde, 10 kadın diye yola çıkıldı, 9 kadını anlatabildik. Onuncu kadın da hep diyorum ki ben ve sizlersiniz. Filmde yıllar önceki kadına bakışı göreceksiniz. Şunu da tespit edeceksiniz diye düşünüyorum, yıllar geçse de hala bazı sorunlar değişmemiş. Çok önemli bir film. Şerif Gören, senarist Hüseyin Kuzu'ya ve o filmde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımda, kariyerimde, böyle 9 kadını canlandırma imkanı verdikleri için ve sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Var olun, her zaman olun."