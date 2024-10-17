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  4. Ona 'Estetik güzeli' dediler... Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman eleştirilere dayanamadı

Ona 'Estetik güzeli' dediler... Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman eleştirilere dayanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 15:47
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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ayliz Duman oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki Duman hakkında sosyal medyada 'estetik güzeli' yorumları yapıldı. Türkiye'nin kainat güzeli ise eleştirilere kayıtsız kalamadı.

Ona 'Estetik güzeli' dediler... Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman eleştirilere dayanamadı

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi ve birinciliği Almanya doğumlu olan 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

'Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

ayliz duman

YORUMLARA DAYANAMADI

Ayliz Duman'ın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi. Duman için 'estetikli' yorumları yapıldı. Ayliz Duman ise olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamadı.

DUMAN 2

DUDAK DOLGUSU İTİRAFI

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Duman; “Bana estetik güzeli yazıyorlar. 18’imde dudak dolgusu yaptırmıştım. Başka hiçbir yerimde estetik yok. Kötü yorum yazanların çoğu ne yazık ki kadınlar. Ama bu mobing’i umursamıyorum.” dedi.

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