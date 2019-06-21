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Ona meleklerin meyvesi diyorlar! Papayanın iyi gelmediği bir şey yok

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bir tropik meyve çeşidi olan papaya, lezzetinin yanı sıra oldukça faydalı bir meyve. Ülkemizde bilinirliği yeni yeni başlasa da bu etkilerinden sonra çok daha fazla tüketileceği kesin gibi.

Ona meleklerin meyvesi diyorlar! Papayanın iyi gelmediği bir şey yok

Doğanın bizlere sunduğu armağanlardan biri de papaya meyvesi. Etkileri öyle güçlü ki görme bozukluğundan astıma kadar çare oluyor.

Yaraları iyileştirir

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Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

Astıma iyi gelir

astım
Papayada bulunan C, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar astım, osteoartrit ve romatoid artriti olan insanlar için yararlıdır.

Kabızlığı önler

kabızlık
Papaya lif açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Bu özelliği ile kabızlık gibi yaygın sindirim sorunları için doğal bir çözümdür.

Grip gibi hastalıklardan korur

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi papayanın sahip olduğu bir başka özelliğidir. İçinde bulunan A ve C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmanızı sağlar.

İnme riskini azaltır

İnmenin en önemli nedeni kolesterol oksidasyonudur. Kolesterol oksidize olduğu zaman, vücutta kan damarlarının duvarlarında birikmeye başlar. Bu birikim beyin kan akımının kesilmesine neden olan plaklara yol açar ve felce neden olabilir. Papaya antioksidanlar açısından zengin olduğundan kolesterolün oksidasyonunu engeller.

Kolesterolü dengeler

kolesterol
Papaya kolesterol seviyelerini düşürerek, ateroskleroz ve diyabetik kalp hastalıkları gibi durumların önlenmesinde yardımcı olur. Bunların dışında A vitamininden zengin oluşu akciğer sorunlarını engellemeye yardımcı olur.

Bağırsak hastalıklarını önler

Papaya tohumlarından yapılan papaya ekstresinin karaciğerin temizlenmesine ve bağırsak parazitlerinden kurtulmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Yaşa bağlı görme bozukluklarını önler

göz
Makula dejenerasyonu yaşla ilgili bir hastalıktır ve yaşlı yetişkinlerde görme kaybının başlıca nedenidir. Araştırmalara göre, öğünlerinize papaya eklemek bu göz hastalığı riskini azaltmada büyük bir yarar sağlayabilir.

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