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Ona şeytan pastası diyorlar! Nedeni ise...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

Çikolatalı bir kek gibi görünür ve kokar. Ancak bir ısırıkla beraber ince farklılıkları anlamak mümkündür.

Ona şeytan pastası diyorlar! Nedeni ise...

Şeytan pastası çikolatalı keke göre daha az süt ve tereyağı içerir. Çünkü çikolatanın tadını diğer malzemeler bastırmamalıdır. İkisi arasında tat ve doku farkı bulunur. Şeytan pastası , çikolatalı keke göre daha kabarıktır. Çikolatalı kek ise nemli bir yapıya sahiptir.

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Şeytan pastasında bol miktarda kakao bulunur. Aynı zamanda kabartma tozu ve yağ da vardır. Puf puf olması önemli bir ayrıntıdır.

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Çikolatalı kek ise daha esnek bir yapıya sahiptir. Şeker tadı daha baskındır. Eritilmiş sütlü çikolata kullanılır. Şeytan pastası kadar kabarık değildir.

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Şeytan pastası çok daha yoğun kakoya sahiptir. Kimileri ek olarak içine kahve de ekler. Rivayete göre rengi ve ağır çikolata tadından dolayı bu ismi almıştır.

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