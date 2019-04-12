Ona şeytan pastası diyorlar! Nedeni ise...

Şeytan pastası çikolatalı keke göre daha az süt ve tereyağı içerir. Çünkü çikolatanın tadını diğer malzemeler bastırmamalıdır. İkisi arasında tat ve doku farkı bulunur. Şeytan pastası , çikolatalı keke göre daha kabarıktır. Çikolatalı kek ise nemli bir yapıya sahiptir.

Şeytan pastasında bol miktarda kakao bulunur. Aynı zamanda kabartma tozu ve yağ da vardır. Puf puf olması önemli bir ayrıntıdır.

Çikolatalı kek ise daha esnek bir yapıya sahiptir. Şeker tadı daha baskındır. Eritilmiş sütlü çikolata kullanılır. Şeytan pastası kadar kabarık değildir.

Şeytan pastası çok daha yoğun kakoya sahiptir. Kimileri ek olarak içine kahve de ekler. Rivayete göre rengi ve ağır çikolata tadından dolayı bu ismi almıştır.

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