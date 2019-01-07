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Ona şifa bombası diyorlar! Güneş gören yerlerde kendiliğinden yetişiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen kapari bitkisi sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmiyor... Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın.

Ona şifa bombası diyorlar! Güneş gören yerlerde kendiliğinden yetişiyor

Kapari bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

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Serbest radikallerle savaşır

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Kapari içeriğinde kuersetin ve kaempeferol etken maddeleri bol miktarda bulunmaktadır. Sağlık açısından pek çok önemli faydaları bulunan bu iki madde, güçlü birer antioksidandırlar ve serbest radikallere karşı vücudu savunmaktadırlar.

Bu bitki ekilen yerlerde veya tohumunun sıçramış olduğu yerlerde kendiliğinden yetişir. Sulama veya başka bir işlem gerekmez.

Akciğer kanserini yüzde 50 engelliyor

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Yapılan bilimsel araştırmalara göre kapari bitkisini tüketen kişilerde akciğer kanseri riskinin % 50 azalttığını ortaya çıkmıştır. İçerisinde bol miktarda flavonoid barındıran bu bitki, kanser hastalarının kan değerlerinde düşük olan trombosit sayısını arttırır ve kanserle mücadele için vücuda önemli bir takviye vermiş olur.

Karaciğer yağlanmasını önlüyor

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Kapari ve zengin kuersetin içeren besinler , karaciğere çok faydalıdırlar. Karaciğer yağlanmasını önlerler ve karaciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde düzenlemektedirler. Aynı zamanda MS ve ülser hastası olan kişilerin bol miktarda kapari tüketmeleri tavsiye edilir.


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