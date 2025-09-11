SPOR

Onana, Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk kare...

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Manchester United’ın dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana’yı 1 yıllığına kiralayarak kalesini güvence altına aldı. Onana, ailesiyle birlikte kente gelmek için özel uçakla yola çıktı.

Berker İşleyen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Onana, Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk kare... 1

28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte özel uçakla yola çıktı. Kamerunlu kalecinin bugün saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor. Taraftarların havalimanında kalabalık bir karşılama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

