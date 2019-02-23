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Onavo VPN’in fişi çekildi

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TEKNOLOJİ  | 23.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Facebook’un bünyesinde yer alan ve kullanıcıların verilerini topladığı için App Store’dan kaldırılan Onavo VPN’in fişi bugün resmen çekildi. Onavo artık yüklü telefonlarda bile çalışmayacak.

Onavo VPN’in fişi çekildi

Kullanıcılarının bilgisini toplamayı çok seven ve bunu resmi iş haline dökmüş olan Facebook, son olarak Cambridge Analytica olayı ile patlak vermişti. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından da Facebook’un bünyesinde olan Onavo VPN ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmemişti.

VPN adı altında kullanıcı verilerini çatır çatır toplayan Onavo, bu olayın fark edilmesinden sonra App Store‘a veda etmişti. Google’ın da veri toplamayı çok sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden Onavo, Play Store‘da hala veri toplamaya devam ediyordu. Ancak bugün Facebook cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

Facebook tamam dedi ve Onavo VPN’in fişini tamamen çektiğini açıkladı. Özünde verileri sıkıştırarak kotalı tarifelerde tasarruf yapmayı sağlayan Onavo bu alanda rakipsizdi. Facebook artık Onavo ile işlerinin bittiğini ve pazar araştırmalarını farklı yollar ile yapacağını açıklayarak VPN hizmetinin fişini çektiğini duyurdu.

Lafı açılmışken internette hiç bir şeyin ücretsiz olmadığını, ücretsiz VPN uygulamalarının Log tutmuyoruz demesine rağmen sizi izlediğini unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
Onavo VPN

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