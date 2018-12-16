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Onazi ve Nwakaeme Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.12.2018 23:10 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ve Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Onazi ve Nwakaeme Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un başarılı isimleri Onazi ve Anthony Nwakaeme yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın ilk golünde topun kendisine çarparak ağlara gitmesi hakkında görüşü istenen Ogenyi Onazi, "Böyle pozisyonlar futbolda var. Bir önceki pozisyonda topu uzaklaştırdım ama bir sonraki pozisyonda top yüzüme çarptı ve gol oldu. Futbolda bunlar oluyor." dedi.

Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Onazi, "Buradan üzgün ayrılıyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Galibiyete de çok yakındık. Ama maç içerisinde beklemediğiniz olaylar geliyor. Kaptınımız Sosa çıkınca zorlandık. Bu bizim istediğimiz bir skor değildi. Önümüzdeki hafta için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

NWAKAEME: TANRI'YA ŞÜKRETTİM

Karşılaşmayı değerlendiren Anthony Nwakaeme, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ne Beşiktaş ne de bizim için kolay bir maç olmadı. Sosa'nın çıkmasını beklemiyorduk, bu bizi zorladı. Sonrasında karşılıklı pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama olmadı." dedi.

Attığı güzel golün ardından sevinç anıyla ilgili de sorulan soruya yanıt veren Anthony Nwakaeme, "Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme Ogenyi Onazi

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