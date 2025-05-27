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Önce ampul sonra priz! Gizli kamera olaylarında korkunç detay! Şampuan şişesine bile yerleştirmişler

Son yıllarda Türkiye ve birçok ülkede gizli kamera olayları artarken, uzman isim röntgencilik ve teşhirciliğin korkunç detaylarını anlattı. Araştırmacı, şampuana bile kameraların gizlendiğini söyledi.

Önce ampul sonra priz! Gizli kamera olaylarında korkunç detay! Şampuan şişesine bile yerleştirmişler
Jale Uslu

Türkiye'de sın dönemde özellikle otel odalarında gizli kamera vakaları artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda, jakuzinin üstündeki ampulün içinde gizli kamera bulunmuştu.

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Sapanca'da yaşanan olay sonrası bir gizli kamera skandalı haberi de Denizli'den geldi. Günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamerayı buldu.

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ŞAMPUAN ŞİŞESİNE GİZLEMİŞLER

Sadece Türkiye değil birçok ülkede gizli kamera skanlları artmış durumda. Özellikle İngiltere'de röntgencilik ve teşhircilik vakaları yüzde 24'lük bir artış göstermiş. İngiltere'deki Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Vicky Lister, ortaya çıkan vakaların, buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi.

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İngiltere hapishanelerinde röntgencilik suçundan yatan erkeklerle görüşen Lister, birçoğunun gizli kamera kullandığını bunlardan birinin de halka açık bir duşta şampuan şişesi olarak gizlendiğini anlattı.

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Lister, “İsveç'te yapılan bir nüfus araştırması, röntgenciliğin yaşam boyu yaygınlığının yüzde 11,5 olduğunu öne sürüyor. Ancak Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok farklı ülkede yapılan daha küçük nüfus dışı çalışmalar genellikle daha yüksek tahminlerde bulunuyor Hatta bir araştırmacıya itiraf etmeyecek insanlar olacağından, eksik bir temsil olması muhtemeldir." dedi.

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"BAĞIMLILIK YAPIYOR"

Röntgenciliğin bağımlılık yaptığını belirten Lister, "Bu yüzden bir kez yapan insanlar genellikle yakalanana kadar yapmaya devam edeceklerdir. Ne yazık ki, tüm bu konuyla ilgili literatürde büyük bir eksiklik var. Bence bunun nedeni ‘temassız’ olması ve kurbansız bir suç olarak görülmesidir, ta ki siz kurban olana kadar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gizli kamera
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