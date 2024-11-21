Önce babası sonra kocası... 3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur'un yüzü gülmüyor!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Babası ile markası yüzünden davalık olan Tuğçe Tayfur bu seferde kocası Muhammet Aydın ile sorunlar yaşamaya başladı.

Kısa süre önce üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı.

'HİÇ KİMSEM YOKMUŞ'

Ünlü ismin yaptığı manidar paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Tuğçe Tayfur ilk önce geçtiğimiz günlerde; 'Aman başkaları ne der diye yaşamayı bırakalı çok oldu. Yemin ediyorum bu hayatta güvenebileceğim kimsem yokmuş. Yaşadığım hayatımda bana kalan Efe'm, Lina'm bir de karnımdaki cinsiyeti bile belli olmayan bir evlat oldu.' ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur son olarak da Neşet Ertaş'ın 'Sana değer veren insan, kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz.' sözlerini paylaştı.