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Önce babası sonra kocası... 3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur'un yüzü gülmüyor!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.11.2024 10:06
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur son dönemde babası ile yaşadığı 'soyadı' krizi ile gündemdeydi. Babasıyla davalık olan Tuğçe Tayfur'un şimdi de eşi ile arasında kriz çıktı. Üçüncü kez hamile olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı ve fotoğraflarını kaldırdı. Ünlü ismin manidar paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı.

Önce babası sonra kocası... 3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur'un yüzü gülmüyor!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Babası ile markası yüzünden davalık olan Tuğçe Tayfur bu seferde kocası Muhammet Aydın ile sorunlar yaşamaya başladı.

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Kısa süre önce üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı.

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'HİÇ KİMSEM YOKMUŞ'

Ünlü ismin yaptığı manidar paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Tuğçe Tayfur ilk önce geçtiğimiz günlerde; 'Aman başkaları ne der diye yaşamayı bırakalı çok oldu. Yemin ediyorum bu hayatta güvenebileceğim kimsem yokmuş. Yaşadığım hayatımda bana kalan Efe'm, Lina'm bir de karnımdaki cinsiyeti bile belli olmayan bir evlat oldu.' ifadelerini kullandı.

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Tuğçe Tayfur son olarak da Neşet Ertaş'ın 'Sana değer veren insan, kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz.' sözlerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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