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Önce film izledi, sonra tezgahtaki bağış kutusunu çaldı

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GÜNDEM  | 19.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki akaryakıt istasyonunda bulunan bağış kutusu, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, kameralar tarafından görüntülenirken, şüphelinin o sırada istasyonda açık olan televizyondaki filmi kısa bir süre izlemesi dikkat çekti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara Karayolu üzerine bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sabah saatlerinde istasyona gelen kimliği belirsiz kişi, İstasyon görevlisinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerine duran bağışı kutusunu çaldı. Şüpheli, istasyonu terk ederken, bağış kutusunun yerinde olmadığını fark eden istasyon görevlisi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ÖNCE FİLM İZLEDİ, SONRA ÇALDI

Öte yandan hırsızlık anı, istasyona ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin istasyona girdiği, açık olan televizyonda bir süre film izlediği daha sonra tezgâhın üzerinde bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa istasyon hırsızlık

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