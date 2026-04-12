Önce kaza yaptı, sonra arkadaşı arabayı kaçırdı! İlginç olayın adresi Nevşehir

Nevşehir’de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar dikkat çekti. Kazaya karışan kadın sürücü araçtan indikten sonra, yanında bulunan kişi otomobili alarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde kalan kadın ise polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Kendisini görüntüleyen gazeteciye de küfür ve tehditler savurdu.

Önce kaza yaptı, sonra arkadaşı arabayı kaçırdı! İlginç olayın adresi Nevşehir
Çiğdem Berfin Sevinç

Kaza, 20 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Nevşehir Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücüsü K.Ç., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazayı gören, adliyede görevli bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Önce kaza yaptı, sonra arkadaşı arabayı kaçırdı! İlginç olayın adresi Nevşehir 1

"MÜSAİT BİR YERE ÇEKECEĞİM"

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen sürücü K.Ç., araçtan indikten sonra yanında bulunan Y.D., aracı "müsait bir yere çekeceğim" diyerek alıp olay yerinden uzaklaştı.

Kaza yerinde tek başına kalan K.Ç., polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek hakaret ve tehditlerde bulundu.

Önce kaza yaptı, sonra arkadaşı arabayı kaçırdı! İlginç olayın adresi Nevşehir 2

CEZA YAĞDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü Y.D., Sümer Mahallesi Şehit Er Cevdet Şimşek Sokak’ta araçla birlikte yakalanarak olay yerine getirildi. Burada da K.Ç., aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek alkolmetreyi üflemek istemedi.

Yapılan alkol ölçümünde K.Ç.’nin 239 promil, Y.D.’nin ise 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan sürücü K.Ç.’ye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Olay yerinden araçla kaçan Y.D.’ye ise çeşitli ihlallerden toplam 230 bin lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Her iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir Araç arkadaş kaçırma kaza
