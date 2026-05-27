Peri Bacaları'nın ikizi! O ilimizde göl kıyısında ortaya çıkmış

Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Adilcevaz, sadece tarihi dokusuyla değil, eşsiz doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

İlçede ortaya çıkan ve halk arasında elcevaz dokya "peri bacaları" olarak adlandırılan mikrobiyalitler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için büyüleyici görüntüler sunuyor.

Binlerce yılda oluşan bu doğal yapılar, gün yüzüne çıkarken, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BÜYÜLEYEN ATMOSFER

Doğa gözlemcisi Orhan Emen, "Adilcevaz'da bulunan doğal güzellikler elcevaz dokya dediğimiz peri bacalarıyla sınırlı değil. Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü, Arin Gölü ve Aygır Gölü'nün huzur veren atmosferi de bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Bölgedeki tarihi yapılar ve kaleler ise doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel bir atmosfer sunuyor" dedi.