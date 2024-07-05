Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber! Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Bozkurt işareti Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. A Milli Takımızın 2-1 kazandığı Avusturya maçında yıldızlaşan Merih Demiral'in Euro 2024'te yaptığı bozkurt işareti gündem yaratmış, UEFA soruşturma başlatmıştı. Bozkurt işaretli bir kutlama da bu kez minderden geldi.

ALPEREN BERBER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.

BOZKURT SELAMI YAPTI

Milli güreşçinin şampiyonluğunu bozkurt selamıyla kutlaması dikkat çekti.







