SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber! Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber! Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.07.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merih Demiral'in Euro 2024'te yaptığı bozkurt işareti bir anda tüm dünyanın gündemine otururken, bu kez de milli güreşçimiz Alperen Berber, zaferini bozkurt işaretiyle kutladı. Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Berber, bozkurt işareti yaptı.

Önce Merih Demiral şimdi Alperen Berber! Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Bozkurt işareti Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. A Milli Takımızın 2-1 kazandığı Avusturya maçında yıldızlaşan Merih Demiral'in Euro 2024'te yaptığı bozkurt işareti gündem yaratmış, UEFA soruşturma başlatmıştı. Bozkurt işaretli bir kutlama da bu kez minderden geldi.

gfdghdh

ALPEREN BERBER AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ghfgjl

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla "U20 Avrupa Şampiyonu" unvanını kazandı.

BOZKURT SELAMI YAPTI

Milli güreşçinin şampiyonluğunu bozkurt selamıyla kutlaması dikkat çekti.

AAA

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladıBild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı
Dünya gençler rekoru kırıldı! Üst üste 2. kez...Dünya gençler rekoru kırıldı! Üst üste 2. kez...
Ndombele'nin yeni adresi belli oldu!Ndombele'nin yeni adresi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Bozkurt Güreş Avrupa
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Galatasaray'da ayrılık! Sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da ayrılık! Sağlık kontrolünden geçti

Ndombele'nin yeni adresi belli oldu!

Ndombele'nin yeni adresi belli oldu!

Avusturyalı futbolcudan Türkiye itirafı: Tarihimizin en acısıydı!

Avusturyalı futbolcudan Türkiye itirafı: Tarihimizin en acısıydı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.