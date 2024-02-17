Önce paylaştı, sonra sildi! Bircan Bali'nin photoshopsuz hali sosyal medyanın diline düştü

Bir dönem Seren Serengil ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla adından söz ettiriyor.

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bali şimdi de son paylaşımıyla gündem oldu. Dubai pozlarını takipçileri ile paylaşan Bali, önce photoshopsuz halini paylaştı.

Ünlü isim, durumu fark edince gönderisini hemen sildi ve kısa sürede photoshoplu olarak yeniden paylaştı. Bali'nin belini incelttiği ve saçlarını gürleştiği karesi dikkatlerden kaçmadı.

Bircan Bali bu paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Bali'nin photoshopsuz haline sosyal medyada; 'Filtreden kalçanı yamultmuşsun', 'Sol koluna bakın acil', 'Bel bölgesine incelme uygulanmış', 'Arkadaki ağaçta eğilmiş'









