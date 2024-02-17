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  4. Önce paylaştı, sonra sildi! Bircan Bali'nin photoshopsuz hali sosyal medyanın diline düştü

Önce paylaştı, sonra sildi! Bircan Bali'nin photoshopsuz hali sosyal medyanın diline düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 09:03 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla adından söz ettiriyor. Açıklamaları ve yorumları ile dikkat çeken Bali şimdi de photoshopsuz hali sosyal medyanın diline düştü.

Bir dönem Seren Serengil ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla adından söz ettiriyor.

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bali şimdi de son paylaşımıyla gündem oldu. Dubai pozlarını takipçileri ile paylaşan Bali, önce photoshopsuz halini paylaştı.

bircan bali photoshopsuz

Ünlü isim, durumu fark edince gönderisini hemen sildi ve kısa sürede photoshoplu olarak yeniden paylaştı. Bali'nin belini incelttiği ve saçlarını gürleştiği karesi dikkatlerden kaçmadı.

bircan

Bircan Bali bu paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Bali'nin photoshopsuz haline sosyal medyada; 'Filtreden kalçanı yamultmuşsun', 'Sol koluna bakın acil', 'Bel bölgesine incelme uygulanmış', 'Arkadaki ağaçta eğilmiş'

bircan 2

Youtube


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Bircan Bali sosyal medya
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