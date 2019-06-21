Önce pompalı tüfekle ateş açtı, sonra kendisini eve kilitledi

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet B., pompalı tüfekle evinin balkondan çevreye ateş açtı. Panik ve korku yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet B., evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Ahmet B.'nin ikna olmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI
Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak kendini eve kilitleyen Ahmet B.'nin 3,5 saat sonunda ikna edilememesi üzerine, elektriği kesilen apartman sakinleri tahliye edildi. Ardından operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip, Ahmet B.'yi etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan Ahmet B., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İNTİHAR ETMİŞ
Ahmet B.'nin 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
(DHA / İHA)
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