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Önce sevgilisini öldürdü! Sonra karısıyla Hacca gitti

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YAŞAM  | 07.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan o zaman 32 yaşında olan S.T'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı.

Önce sevgilisini öldürdü! Sonra karısıyla Hacca gitti

Develi ilçesinde yaşayan S.T., 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan S.T.'nin dosyasını, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden açtı. Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan S.T.'nin, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi.

Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, S.T. ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez tepesine götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

CİNAYETTEN SONRA EŞİYLE HACCA GİTMİŞ

Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde eşiyle hacca gittiğini anlatan Bulut'un, nefsinin kurbanı ve pişman olduğunu söylediği de öğrenildi.

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CESEDİ BULUNAMADI

Öte yandan Hasan Bulut'un (70), cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda S.T.'nin izine rastlanmadı. S.T.'nin cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinayet aldatma yasak aşk

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