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Önce tırmanıp sonra atladılar! Ormanlığın arasında saklı cennet

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünkü sağanağın ardından yüzünü gösteren güneşli ve serin havayı fırsat bilen doğaseverler, hafta sonunu Çınarlıdere Şelalesi'nde yürüyüş yapıp suya girerek değerlendirdi.

Önce tırmanıp sonra atladılar! Ormanlığın arasında saklı cennet

Kent genelinde dün etkili olan yağışın yerini bugün güneşli ve serin bir havaya bırakmasıyla birlikte, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen bir grup arkadaş rotasını Çınarlıdere'ye çevirdi. Ormanlık alan içerisinde yürüyüş ve koşu yapan grup, daha sonra Çınarlıdere Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye doğru tırmanışa geçti. Zaman zaman zorlu ve yorucu etaplardan geçen doğaseverler, şelaleye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Önce tırmanıp sonra atladılar! Ormanlığın arasında saklı cennet 1

TIRMANIŞIN YORGUNLUĞUNU ŞELALEDE ATTILAR

Zorlu tırmanışın ardından şelalenin serin sularına giren grup üyeleri, haftanın yorgunluğunu doğayla baş başa kalarak attı. Doğaseverlerden Nurtekin Sekmen, bölgenin tabiatla iç içe vakit geçirmek için ideal bir alan olduğunu belirterek, "Parkur gayet güzel bir koşu alanı. Başarılı şekilde buraya kadar geldik. Tırmanış da yapılıyor burada. Suya girdik, rahatladık, iyi oldu. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Önce tırmanıp sonra atladılar! Ormanlığın arasında saklı cennet 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli orman şelale
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