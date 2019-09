Once Upon a Time in… Hollywood’un arkasındaki korkunç gerçekler

Kült filmlerin usta yönetmeni Quentin Tarantino’nun hayranlarını ikiye bölen filmi Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in… Hollywood), yönetmenin şimdiye kadar en çok rağbet gören filmi oldu. Vizyona girdiği hafta rekor bir açılış yapan film, bazı kesimler tarafından çok beğenilse de bazı kesimler tarafından yönetmenin en kötü filmi olarak yorumlanmakta. Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in başrollerini Margot Robbie ile paylaştığı film, gerçek bir hikayeden esinlenerek ilerliyor.

Sinema sektöründe kendine yer edinmeye çalışan genç ve güzel Sharon Tate, Dance of the Vampires filminin setinde, Roman Polanski ile tanışır. Bazı kesimler tarafından Hitchcock’un mirasçısı olarak tanıtılan Polonyalı yönetmen ile Sharon Tate, tanıştıktan 6 ay sonra evlenir. 1969 yılında Sharon hamile kalır ve Los Angeles’te yeni bir eve taşınırlar. Roman Polanski, yeni filmi The Day of the Dolphin’in çalışmaları için hamile eşini yalnız bırakmak zorunda kalarak bir süreliğine Londra’ya gider. Sharon’ı yalnız bırakmak istemeyen Polanski, arkadaşları Jay Sebring, Voytek Frykowski ve Abigail Folger‘ı evlerinde yaşamaya davet etti.

Charles Manson ve tarikatı

Olayların gerçekleştiği yılda, Los Angeles’ta Charles Manson liderliğindeki bir komün ortaya çıktı. Manson‘ın hali hazırda iki kez tutuklanmış olması ve dengesiz davranışlar sergilediğine dair söylentilere rağmen şaşırtıcı derecede etkileyici bir konuşma yeteneği vardı. Yaşam ve ölüm hakkındaki karmaşık konuşmaları sayesinde insanların gözünde bir peygambere dönüşen Manson, komünün lideri oldu. Çoğunlukla kızlardan oluşan hatırı sayılır bir takipçi kitlesi vardı. Kendilerini bir aile olarak tanımlayan ve eski bir okul otobüsüyle ülke çapında seyahat eden komün, uyuşturucu kullanımı, kamuya açık alanda cinsel ilişki ve soygun gibi birçok suça karıştı.