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Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Çevreci deniz biyoloğu ve su altı fotoğrafçısı Roger Grace, Haziran ayında Yeni Zelanda’daki evinde vefat etmişti. İşte Greenpeace Çevre Örgütü için çalışmış olan Grace’in eserlerinden bir derleme...

Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Grace, 15 yılı aşkın süre Greenpeace ekibinde fotoğrafçı olarak çalıştı. Rainbow Warriror, Greenpeace ekibinin Fransızların Pasifik’te gerçekleştirdiği nükleer çalışmaya karşı protesto için kullandığı bir tekneydi. Tekne, 1985 yılında Auckland Limanı’nda Fransız ajanları tarafından bombalandı. Günümüzde, yapay resif olarak kullanılan tekne birçok farklı deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Bu fotoğraf, Rainbow Warrior’ın deniz altındaki son durağı olan Matauri Koyu’nun sahilinde çekildi.

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Grace, Greenpeace ekibinin 2006’da Akdeniz’de düzenlediği bir gezide, bir deniz kestanesine takılan kullanılmış kahve paketini kadrajına aldı. Gezinin amacı, denizlere yapılan tehditlere dikkati çekmekti.

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Greenpeace’in 1990 tarihli Antarktika seyahatinde görüntülenen gün batımı ve ay doğumu…

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Greenpeace yetkilileri, Grace’in klasik ve eski tarz çalışan fotoğrafçılar jenerasyonuna ait olduğunu ve geçmişte var olan kısıtlı ekipman ve teknolojiyle su altı fotoğrafçılığının en ikonik örneklerini yaratmış olmasının etkileyiciliğini belirtti.

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Pasifik Okyanusu bölgesindeki aşırı avlanmanın sonuçlarını göstermek için yapılan bir Greenpeace turunda hindistan cevizi palmiyelerinin aşınmış sahil topraklarındaki görüntüsü çekildi.

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Rainbow Warrior teknesiyle 2006’da Akdeniz’e açılan Grace, bir iskorpiti görüntüledi.

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Akdeniz’de yer alan kırmızı mercan ve süngerler

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Güney Okyanusu’nda yer alan ıssız Ballery Adaları’nın üç ana adasından biri olan Toka Adası’nın güneyinde yer alan bir adada görüntülenen penguenler

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Kuzey Kutup Bölgesi’nde gün doğumu

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Horozbina balığının ölü bir kaya midyesinin içindeki görüntüsü

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Bir mürekkep balığının ağzının yakın çekimi

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Avustralya denizlerinde yer alan mercan bahçesi

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Avustralya sularında gezinen Rainbow Warrior teknesinden görüntülenen bir yunus balığı

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Mavi köpek balığı, tamamen ağlara sarılı bir şekilde görüntülendi.

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Tasman Denizi’nde Japon ağlarına takılarak yakalanan bir tuna balığı

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler denizaltı GREENPEACE greenpeace çevre örgütü Roger Grace

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