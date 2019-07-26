Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Grace, 15 yılı aşkın süre Greenpeace ekibinde fotoğrafçı olarak çalıştı. Rainbow Warriror, Greenpeace ekibinin Fransızların Pasifik’te gerçekleştirdiği nükleer çalışmaya karşı protesto için kullandığı bir tekneydi. Tekne, 1985 yılında Auckland Limanı’nda Fransız ajanları tarafından bombalandı. Günümüzde, yapay resif olarak kullanılan tekne birçok farklı deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Bu fotoğraf, Rainbow Warrior’ın deniz altındaki son durağı olan Matauri Koyu’nun sahilinde çekildi.

Grace, Greenpeace ekibinin 2006’da Akdeniz’de düzenlediği bir gezide, bir deniz kestanesine takılan kullanılmış kahve paketini kadrajına aldı. Gezinin amacı, denizlere yapılan tehditlere dikkati çekmekti.

Greenpeace’in 1990 tarihli Antarktika seyahatinde görüntülenen gün batımı ve ay doğumu…

Greenpeace yetkilileri, Grace’in klasik ve eski tarz çalışan fotoğrafçılar jenerasyonuna ait olduğunu ve geçmişte var olan kısıtlı ekipman ve teknolojiyle su altı fotoğrafçılığının en ikonik örneklerini yaratmış olmasının etkileyiciliğini belirtti.