Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Grace, 15 yılı aşkın süre Greenpeace ekibinde fotoğrafçı olarak çalıştı. Rainbow Warriror, Greenpeace ekibinin Fransızların Pasifik’te gerçekleştirdiği nükleer çalışmaya karşı protesto için kullandığı bir tekneydi. Tekne, 1985 yılında Auckland Limanı’nda Fransız ajanları tarafından bombalandı. Günümüzde, yapay resif olarak kullanılan tekne birçok farklı deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Bu fotoğraf, Rainbow Warrior’ın deniz altındaki son durağı olan Matauri Koyu’nun sahilinde çekildi.
Grace, Greenpeace ekibinin 2006’da Akdeniz’de düzenlediği bir gezide, bir deniz kestanesine takılan kullanılmış kahve paketini kadrajına aldı. Gezinin amacı, denizlere yapılan tehditlere dikkati çekmekti.
Greenpeace’in 1990 tarihli Antarktika seyahatinde görüntülenen gün batımı ve ay doğumu…
Greenpeace yetkilileri, Grace’in klasik ve eski tarz çalışan fotoğrafçılar jenerasyonuna ait olduğunu ve geçmişte var olan kısıtlı ekipman ve teknolojiyle su altı fotoğrafçılığının en ikonik örneklerini yaratmış olmasının etkileyiciliğini belirtti.
Pasifik Okyanusu bölgesindeki aşırı avlanmanın sonuçlarını göstermek için yapılan bir Greenpeace turunda hindistan cevizi palmiyelerinin aşınmış sahil topraklarındaki görüntüsü çekildi.
Rainbow Warrior teknesiyle 2006’da Akdeniz’e açılan Grace, bir iskorpiti görüntüledi.
Akdeniz’de yer alan kırmızı mercan ve süngerler
Güney Okyanusu’nda yer alan ıssız Ballery Adaları’nın üç ana adasından biri olan Toka Adası’nın güneyinde yer alan bir adada görüntülenen penguenler
Kuzey Kutup Bölgesi’nde gün doğumu
Horozbina balığının ölü bir kaya midyesinin içindeki görüntüsü
Bir mürekkep balığının ağzının yakın çekimi
Avustralya denizlerinde yer alan mercan bahçesi
Avustralya sularında gezinen Rainbow Warrior teknesinden görüntülenen bir yunus balığı
Mavi köpek balığı, tamamen ağlara sarılı bir şekilde görüntülendi.
Tasman Denizi’nde Japon ağlarına takılarak yakalanan bir tuna balığı
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