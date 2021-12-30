Önder Karaveli'den Süper Kupa açıklaması! ''Kupayı kazananın...''

Beşiktaş'ta Teknik direktör Önder Karaveli, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"POZİSYONLAR VERDİK ANCAK KAZANDIK"

Önder Karaveli Yaptığı açıklamada, "Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor. 3 gündür maçların zor geçtiğini izledik. Zor olacağını biliyorduk bugün maçı kolaylaştıracak şey, golü bulmaktı. İlk yarı olmadı ancak ikinci yarı golü de bulduk. Kalemizde pozisyonlar da verdik ancak kazandık" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI VAZGEÇMEYENLERİ HEP SEVER"

Taraftar desteğine de değinen Karaveli, "Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyenleri hep sever, sevecektir, sevmiştir. Biz de takımımızla çıktığımız her maçta vazgeçmediğimizi göstermek istiyor. Ayrıca Beşiktaş taraftarları kendilerini sevenleri de sever" şeklinde konuştu.

SÜPER KUPA

Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Benim adıma çok güzel bir fırsat. Çok değerli bir rakibimiz var. Ben o gün kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Ben burada olsam da olmasam da." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DURUMU

Beşiktaş'ta teknik direktör olarak devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Karaveli, "Geldiğim günden beri sadece oynayacağımız maçlara odaklanıyorum. Pozisyonumun ne olacağını düşünmeden hareket ettim. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Ben sadece maçlara odaklanıyorum. Bugün de bir kupa maçı kazandık. Ben yarın yine oynayacağımız maçlara odaklanacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

