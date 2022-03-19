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Önder Karaveli puan kayıplarını buna bağladı! ''Kendi olduğum 15 maçta...''

19.03.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu" dedi.

Önder Karaveli puan kayıplarını buna bağladı! ''Kendi olduğum 15 maçta...''

Beşiktaş'ın tenik direktörü Önder Karaveli Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"15 MAÇTA BUNA BENZER ŞEYLER YAŞADIK"

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Karaveli, "Biz buna benzer maçları çok oynadık. Kendi olduğum 15 maçta buna benzer şeyler yaşadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizde olsa da kazanamadığımız maçlar oldu. Berabere biten maçlarda hemen hepsinde oyununun kontrolü bizdeydi. Ama sonuçlandırma sorunlarından dolayı, bazen de bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerden kazanamadığımız maçlardı. Bugün de buna benzer senaryo oldu" dedi.

BATSHUAYI SORUSUNA...

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(Batshuayi'nin gol kaçırması ile ilgili soruya) "Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Gollerimizi kaçıran sadece Batshuayi değil. Biraz fazlaca yük onun üzerine doğru gidiyor. Batshuayi dışında başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor. Bugün bir gol attı ama diğer pozisyonlardan da gol çıkarsa hem kendisi için hem de takım için iyi sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EMİRHAN İLKHAN AÇIKLAMASI

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Karaveli, "Emirhan'ı ben de sahada görmek istiyorum. Sadece Emirhan'ı değil, hepsini. Hafta içi antrenmanlar, maçlara göre yapılan planlar, maçların akışı, yapılması gereken değişiklikler, kim girerse daha etkin olur gibi durumlardan Emirhan'a fazla şans gelmedi.. Ancak her maçın öncesinde Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Bu onunla ilgili planlarımızı değiştirmez." dedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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