Önder Özen: VAR olsaydı penaltı iptal edilirdi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta tartışmalı penaltı kararının ardından beİN Sports yorumcusu Önder Özen flaş açıklamalar yaptı. Devre arasında konuşan Önder Özen, "Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de VAR'ı her gün tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördük." dedi.

"VAR OLSAYDI, PENALTI İPTAL EDİLİRDİ"

Açıklamalarına devam eden Önder Özen "VAR olsaydı, mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı. Sadece maçın değil, turun da gidişatını değiştirmiş oldu bu pozisyon" ifadelerini kullandı. ugay Kerimoğlu ise "Penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Kollarını açmış ama neye göre gördü de penaltı verdi, anlayamıyoruz" açıklamasını yaptı. (SPORX)

