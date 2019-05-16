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OnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyor

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TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

Mobil cihazların kamera performanslarını test edip puanlama sistemi yapan ve verdiği puanlar genel geçer kabul gören DxOMark bugün OnePlus 7 Pro’yu masaya yatırdı.

OnePlus 7 Pro DxOMark puanı ile rakiplerine gözdağı veriyor

OnePlus firmasının yeni amiral gemisi modeli olan OnePlus 7 Pro’nun, üçlü arka kamera kurulumu ve pop-up selfie kamerası ile neler yapabileceği merak ediliyordu.

DxOMark, 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde üçlü arka kamera ile gelen OnePlus 7 Pro’ya; fotoğraf bölümünden 118 ve video bölümünden ise 98 puan veriyor.
Ortalama 111 puan alarak Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 5G modellerinin bir tık gerisinde kalan OnePlus 7 Pro, bu testte tüm iPhone modellerini geçmeyi başarıyor.

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Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alan telefon, ekran gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. OnePlus 7 Pro, 600 dolar bandındaki fiyat etiketi ile rakiplerine adeta göz dağı veriyor.

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OnePlus 7 Pro DxOMark mobil kamera DxOMark OnePlus 7 Pro

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