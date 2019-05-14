OnePlus 7 ve 7 Pro’nun tasarımları netleşti

OnePlus 7, serinin devamı niteliğinde, damla çentikli tasarım ve çift ana kamera ile gelirken, 7 Pro ise daha premium özelliklerle donatılmış olacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında Pro versiyonun uçtan uca çentiksiz ekran tasarımı, pop-up ön kamera ve arka tarafta dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü ile geleceğini biliyoruz.

Nitekim yeni OnePlus modellerinin kamera özellikleri de geçtiğimiz gün sızdırılan resmi kılıflarla netlik kazanmış oldu. Dilerseniz sızdırılan OnePlus 7 ve 7 Pro modellerinin kılıf görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sızdırılan görsellerden de net bir şekilde anlaşılabileceği üzere OnePlus serinin devamı niteliğindeki modelinde dikey olarak konumlandırılmış çift ana kamera modülüne yer verirken, pro varyantta ise yine dikey olarak konumlandırılmış üçlü ana kamera modülüne yer vermiş.

Her iki modelde de arka yüzde fiziksel bir parmak izi okuyucusunun yer almadığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Her iki OnePlus modeli de ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip olacak.

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