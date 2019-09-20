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OnePlus 7T Pro’nun basın görselleri sızdırıldı

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TEKNOLOJİ  | 20.09.2019 09:06 | Son Güncelleme

Son dönemde “Pro” varyantındaki modellerin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç yıl öncesine kadar tanıtılan modellerde böyle bir durum söz konusu değildi. En fazla büyük bir ekran için plus ifadesine yer veriliyordu. Fakat şimdi plus’ın yanına bir de “Pro” ifadesi eklendi.

OnePlus 7T Pro’nun basın görselleri sızdırıldı

Genel olarak Pro varyantında olan modeller, donanım açısından daha üst seviyede oluyor. Ayrıca bazı üreticiler Pro cihazlarında tasarımsal değişikliklere de yer veriyorlar.

Pro varyantında model üretme trendine dahil olan isimlerden birisi de OnePlus. Çinli üretici önümüzdeki hafta üst segmente hitap eden yeni modelleri OnePlus 7T ve 7T Pro’yu tanıtacak.

OnePlus 7T Pro, donanımsal açıdan 7T’nin bir tık üzerinde yer alırken, tasarım açısından hayli farklı bir görünüme sahip olacak. 7T modeli damla çentikli tasarım çizgisiyle gelirken, 7T Pro modelinde ise çentiksiz uçtan uca ekran tasarımı ve pop-up ön kamera yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
oneplus 7t pro one plus 7t

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