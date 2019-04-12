Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler

Batman'da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk oluştu. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri kara yolunu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğun oluştuğu bölgeyi toprakla doldurdu.
Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Bıçakçı köyü sakinlerinden Mehmet Can Ediz, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahale eden ekiplere teşekkür etti.(AA)
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