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Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 12.04.2019 07:59 | Son Güncelleme

Batman-Silvan kara yolunda 4 gün önce 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğinde obruk oluşan bölgede 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk olduğunu fark eden Bıçakçı köyü sakinleri, durumu jandarmaya iletti.

Batman'da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk oluştu. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri kara yolunu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğun oluştuğu bölgeyi toprakla doldurdu.

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Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bıçakçı köyü sakinlerinden Mehmet Can Ediz, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahale eden ekiplere teşekkür etti.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman obruk

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