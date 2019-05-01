Mynet Trend

Onlarca ev bir anda yıkıldı! İnanılmaz görüntüler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda evin yıkıldığı belirtildi. La Paz şehrinde gerçekleşen olay yıkılma anları ise video kayıtlarına yansıdı.

Bolivya'nın batısında yer alan La Paz şehrinde toprak kayması meydana geldi. Faciada 17 evin yıkıldığı ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Toprak kaymasının ardından bölgenin tahliye edildiği ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

DHA'da yer alan haber göre ise Bolivya’da meydana gelen toprak kaymasında 64 ev yıkıldı, 88 aile farklı bölgelerde ikametlere yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, zarar görenler için sığınma kampı kurulacağını belirtti.

42cb43535dd32a65e198bd0471103316

64 EV YIKILDI

Yerel medya, Bolivya’nın La Paz şehrinde bulunan San Jorge Kantutani bölgesinde toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, toprak kaymasında 64 evin yıkıldığını; 88 ailenin ise maddi açıdan zarara uğradığını söyledi. Revilla, bölgedeki evlerin risk nedeniyle önceden boşaltılmış olduğunu; bu nedenle yıkımda kimsenin zara görmediğini söyledi.

bolivyada-toprak-kaymasi-64-ev-yikildi_4337_dhaphoto5

2 KİŞİ KAYIP

Toprak kaymasında zarara uğrayan mağdurlar için sığınma kampı yapılacağı belirtlirken; 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtildi. (İHA, DHA)

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayınBu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydikTalabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik
Görüntüsü bile tüyler ürperttiGörüntüsü bile tüyler ürpertti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya toprak kayması

En Çok Okunan Trend Haberler

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Hande Yener kumar masasında yakalandı! Kınadığı başına geldi

Hande Yener kumar masasında yakalandı! Kınadığı başına geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Korkutan Görüntü! Romanya’da meydana gelen dev hortum görüntülendi

Görüntüsü bile tüyler ürpertti

Tecavüzden hüküm giyenlere için kimyasal hadım cezası

Tecavüzden hüküm giyenlere için kimyasal hadım cezası

Koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı

Çoban köpekleri ayırmaya çalıştı!

Havalimanı'nda büyük şok! Koklayanın burnu düştü

Havalimanı'nda büyük şok! Koklayanın burnu düştü

Yeni imparator tahta çıktı

Yeni imparator tahta çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.