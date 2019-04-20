Onlarca klasik araç İstanbul sokaklarında yarışacak

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ilk etabı Çırağan Sarayı’ndan başladı. 2 gün boyunca İstanbul’un her iki kıtasını kapsayan 300 kilometrelik parkurda gerçekleşecek yarışın ilk etabında araçlar İstinye’den özel feribotla Çubuklu’ya geçerek Asya Kıtası’na uzanacak. Rallide ilk gün, Riva üzerinden Şile’ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erecek. Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ikinci günü ise Şile’den başlayarak Marmara Denizi’ne doğru ilerleyerek Kartal’da son bulacak. Rallinin ödül töreni 22 Nisan Pazartesi günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balosu’nda açıklanacak. Rallinin şampiyonları ise farklı kategorilere göre çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

"MERCEDES BENZ OLARAK 60'IN ÜZERİNDE ARAÇLA BURAYA KATILIM GÖSTERİYORUZ"

Ralli hakkında bilgi veren Mercedes Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes Benz Bahar Rallisi 5’inci kez İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda start veriyor. Mercedes Benz olarak 60’ın üzerinde araçla buraya katılım gösteriyoruz. Çeşitli kategorilerde farklı ödüller var. Yarışın 1’incisi Mercedes Benz’in Stuttgart’taki klasik müzesini ziyaret ediyor olacak. Orada bütün Mercedes Benz’in hikayesine tanıklık edecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı hep birlikte kutluyoruz, harika bir şekilde karşılıyoruz” dedi.