'Onları öldürmemeli, kan bağışı almalarına izin verilmeli'

Bir televizyon sunucusu olan Aymeric Caron, bu haşerelerin insan kanını yumurtaları için protein elde etmek amacıyla emdiğini söyledi. Caron’a göre bu durum, "insanlara saldıran sivrisineklerin gelecekteki yavrularını beslemeye çalışan anneler olduğunu fark eden anti-türcüler için rahatsız edici”.
AFRİKA BÖCEKLERİNİN ISIRMASINA İZİN VERMEYİN
Anti-türcüler, genellikle hayvanlar olmak üzere herhangi bir türe yönelik ayrımcılığa karşı çıkıyor. Öte yandan İngiliz hayvan hakları savunucuları, bu önerilerin “çok uzak bir adım olduğunu” ve “yarar sağlamak yerine dikkat dağıttığını” söyledi. Kendisini “anti-türcü” diye niteleyen Caron da insanların kendisini ısırmasına izin vereceği sinekler arasında sıtma riski taşıyan Afrika böceklerinin bulunmaması gerektiğini belirtti.
ISIRMALARINA İZİN VERMEK BİR NEVİ KAN BAĞIŞI
Sivrisinek ısırığına izin vermenin “kan bağışı” olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Caron’a göre ideal olan, onları öldürmekten kaçınmak ama gerektiğinde öldürülebilirler. Bir videoda konuşan Caron, “Çocuklarını beslemeye çalışan bir böceğe bazen kan bağışı yapmak o kadar da dramatik değildir” dedi. Caron ayrıca, bir dişi sineğin bebekleri için hayatını riske atmaktan başka çaresi olmadığını ifade etti.
PARFÜM KULLANMAKTAN KAÇININ
Sunucuya göre, ısırılmaktan kaçınmak için en iyi yöntemler; sitronella, lavanta yağı veya sarımsak gibi doğal sivrisinek kovucuları kullanmak, düzenli olarak yıkanmak ve parfüm kullanmaktan kaçınmak.
KENDİSİNİ ISIRMALARINA İZİN VERDİ
Caron insanları, bunda başarısız oldukları durumda, hayvan koruma çalışmalarının öncüsü ve filozof Albert Schweitzer örneğini izlemeye çağırdı. Caron, “(Schweitzer) Afrika’da, sıtmanın olduğu yerde, kendisine sinekleri öldürmesi için izin verdi. Ama Fransa’da, zararsız oldukları yerde, kendisini ısırmalarına izin verdi” diye konuştu. İngiltere Hayvan Eşitliği grubunun başkanı Toni Vernelli de “sıtma taşıyan ve yılda milyonlarca insanı öldüren parazitlere” dikkat çekmek istediğini belirtti.
Vernelli, Caron’ın sözleriyle ilgili şöyle konuştu:
“Çoğu insan için bu çok uzak bir adım. İnsanları üretim çiftliklerinde hayvanların çektiği acılar konusunda eğitmek için yararsız.
Hayvan refahı kampanyalarıyla da ilgisi yok.”
SOMUT ŞEYLERE ODAKLANMALIYIZ
Vernelli ayrıca, “İnsanların, hayvanların çektiği acıyı azaltmak için yapabileceği somut şeylere odaklanmalıyız. Mesela et yememek, hayvansal ürün kullanmamak, kürk giymemek gibi...” diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl yayımlanan son sıtma raporuna göre, 2017'de yaklaşık yarım milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan 219 milyon hastalık vakası yaşandı.
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