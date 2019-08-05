'Onları öldürmemeli, kan bağışı almalarına izin verilmeli'

Bir televizyon sunucusu olan Aymeric Caron, bu haşerelerin insan kanını yumurtaları için protein elde etmek amacıyla emdiğini söyledi. Caron’a göre bu durum, "insanlara saldıran sivrisineklerin gelecekteki yavrularını beslemeye çalışan anneler olduğunu fark eden anti-türcüler için rahatsız edici”.

AFRİKA BÖCEKLERİNİN ISIRMASINA İZİN VERMEYİN

Anti-türcüler, genellikle hayvanlar olmak üzere herhangi bir türe yönelik ayrımcılığa karşı çıkıyor. Öte yandan İngiliz hayvan hakları savunucuları, bu önerilerin “çok uzak bir adım olduğunu” ve “yarar sağlamak yerine dikkat dağıttığını” söyledi. Kendisini “anti-türcü” diye niteleyen Caron da insanların kendisini ısırmasına izin vereceği sinekler arasında sıtma riski taşıyan Afrika böceklerinin bulunmaması gerektiğini belirtti.

ISIRMALARINA İZİN VERMEK BİR NEVİ KAN BAĞIŞI

Sivrisinek ısırığına izin vermenin “kan bağışı” olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Caron’a göre ideal olan, onları öldürmekten kaçınmak ama gerektiğinde öldürülebilirler. Bir videoda konuşan Caron, “Çocuklarını beslemeye çalışan bir böceğe bazen kan bağışı yapmak o kadar da dramatik değildir” dedi. Caron ayrıca, bir dişi sineğin bebekleri için hayatını riske atmaktan başka çaresi olmadığını ifade etti.