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Onlarla güldük onlarla ağladık! İşte ekranların unutulmaz babaları

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarında oynadıkları baba rolleriyle milyonları ağlatıp, güldüren öyle efsane babalar oldu ki...

İşte o karakterler...

Türk dizilerine damga vurmuş efsane babalar...

İkinci Bahar - Ali Haydar – Şener Şen

İkinci Bahar - Ali Haydar – Şener Şen

Ekmek Teknesi – Nusret - Savaş Dinçel

Ekmek Teknesi – Nusret - Savaş Dinçel

Şehnaz Tango – Muhsin - Erdal Özyağcılar

Şehnaz Tango – Muhsin - Erdal Özyağcılar

Bizimkiler - Şükrü - Erdal Özyağcılar

Bizimkiler - Şükrü - Erdal Özyağcılar

Süper Baba – Fiko - Şevket Altuğ

Süper Baba – Fiko - Şevket Altuğ

Yabancı Damat - Ökkeş (Zeki Alasya) ve Kahraman (Erdal Özyağcılar)

Yabancı Damat - Ökkeş (Zeki Alasya) ve Kahraman (Erdal Özyağcılar)

Arka Sokaklar - Rıza Baba - Zafer Engin

Arka Sokaklar - Rıza Baba - Zafer Engin

Avrupa Yakası – Tahsin Sütçüoğlu – Gazanfer Özcan

Avrupa Yakası – Tahsin Sütçüoğlu – Gazanfer Özcan

Yaprak Dölümü - Ali Rıza Bey - Halil Ergün

Yaprak Dölümü - Ali Rıza Bey - Halil Ergün

Aramızda Kalsın - Bahattin Celepoğlu – Uğur Yücel

Aramızda Kalsın - Bahattin Celepoğlu – Uğur Yücel

Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Ali - Erkan Petekkaya

Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Ali - Erkan Petekkaya

Dadı – Ömer - Kenan Işık

Dadı – Ömer - Kenan Işık

İçerde - Celal Baba – Çetin Tekindor

İçerde - Celal Baba – Çetin Tekindor

Geniş Aile – Kuddusi Kirişçi - Rasim Öztekin

Geniş Aile – Kuddusi Kirişçi - Rasim Öztekin

Ezel – Ramiz Karaeski - Tuncel Kurtiz

Ezel – Ramiz Karaeski - Tuncel Kurtiz

Çocuklar Duymasın – Haluk – Tamer Karadağlı

Çocuklar Duymasın – Haluk – Tamer Karadağlı

80’ler - Fehmi – Rasim Öztekin

80’ler - Fehmi – Rasim Öztekin

Poyraz Karayel – Bahri Umman - Musa Uzunlar

Poyraz Karayel – Bahri Umman - Musa Uzunlar

Türk Malı - Erman Kuzu – Şafak Sezer

Türk Malı - Erman Kuzu – Şafak Sezer

Hayat Şarkısı - Bayram Cevher - Ahmet Mümtaz Taylan

Hayat Şarkısı - Bayram Cevher - Ahmet Mümtaz Taylan
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Anahtar Kelimeler:
baba dizi

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