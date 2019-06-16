Onlarla güldük onlarla ağladık! İşte ekranların unutulmaz babaları

Türk dizilerine damga vurmuş efsane babalar...
İkinci Bahar - Ali Haydar – Şener Şen
Ekmek Teknesi – Nusret - Savaş Dinçel
Şehnaz Tango – Muhsin - Erdal Özyağcılar
Bizimkiler - Şükrü - Erdal Özyağcılar
Süper Baba – Fiko - Şevket Altuğ
Yabancı Damat - Ökkeş (Zeki Alasya) ve Kahraman (Erdal Özyağcılar)
Arka Sokaklar - Rıza Baba - Zafer Engin
Avrupa Yakası – Tahsin Sütçüoğlu – Gazanfer Özcan
Yaprak Dölümü - Ali Rıza Bey - Halil Ergün
Aramızda Kalsın - Bahattin Celepoğlu – Uğur Yücel
Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Ali - Erkan Petekkaya
İçerde - Celal Baba – Çetin Tekindor
Geniş Aile – Kuddusi Kirişçi - Rasim Öztekin
Ezel – Ramiz Karaeski - Tuncel Kurtiz
Çocuklar Duymasın – Haluk – Tamer Karadağlı
80’ler - Fehmi – Rasim Öztekin
Poyraz Karayel – Bahri Umman - Musa Uzunlar
Türk Malı - Erman Kuzu – Şafak Sezer
Hayat Şarkısı - Bayram Cevher - Ahmet Mümtaz Taylan
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