Online alışveriş yaparken mağdur olmayın! En güvenilir market uygulamaları açıklandı...

Son yıllarda popüler hale gelen internetten market alışverişi pandemi günlerinde daha da fazla önem kazanmış oldu. Hem kendimiz hem de bizden uzakta yaşayan sevdiklerimiz için temel ihtiyaçlarımızı sağlamak artık hayati önem taşıyor. Evinizden market alışverişi yapabileceğiniz en güvenilir uygulamaları sizin için derledik...

GETİR

Getir bu kategorinin en kullanışlı uygulamalarından biri. Ürünlerinizi uygulama üzerinden kredi kartı ile alıyorsunuz. Siparişiniz, bulunduğunuz bölgenin trafik yoğunluğuna göre maksimum yarım saat içinde kapınızda oluyor. Ayıca size özel kampanyalarıyla alışverişiniz avantajlı hal geliyor.

Teslimat Bölgeleri: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli

HEPSİEXPRESS

Ürünleri CarrefourSA kalitesiyle sunuyor. Hepsiexpress'ten yapacağınız alışveriş çoğunlukla ertesi gün elinize ulaşıyor. Bu uygulamada günlük ve haftalık kampanyalarla alışverişinizi daha uygun hale getirmeniz de mümkün.

Teslimat Bölgeleri: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Denizli, Adapazarı, Tekirdağ, Edirne, Antalya, Mersin, Adana, Konya, Eskişehir, Bodrum, Balıkesir, Muğla

MİGROS SANAL MARKET

Oldukça geniş ürün yelpazesine sahip bir uygulama. Aldığınız ürünlerin tamamını ya da bir kısmını beğenmemeniz durumunda kapıda iptal edebiliyorsunuz. Haftanın 7 günü 10.30-22.00 saatlerinde teslimat yapıyorlar. Ayrıca telefon ederek de sipariş vermeniz mümkün. Teslimat zamanı ise bulunduğunuz bölgeye göre farklılık gösteriyor.