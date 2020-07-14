Online alışveriş yaparken mağdur olmayın! En güvenilir market uygulamaları açıklandı...

Son yıllarda popüler hale gelen internetten market alışverişi pandemi günlerinde daha da fazla önem kazanmış oldu. Hem kendimiz hem de bizden uzakta yaşayan sevdiklerimiz için temel ihtiyaçlarımızı sağlamak artık hayati önem taşıyor. Evinizden market alışverişi yapabileceğiniz en güvenilir uygulamaları sizin için derledik...
Getir bu kategorinin en kullanışlı uygulamalarından biri. Ürünlerinizi uygulama üzerinden kredi kartı ile alıyorsunuz. Siparişiniz, bulunduğunuz bölgenin trafik yoğunluğuna göre maksimum yarım saat içinde kapınızda oluyor. Ayıca size özel kampanyalarıyla alışverişiniz avantajlı hal geliyor.
Ürünleri CarrefourSA kalitesiyle sunuyor. Hepsiexpress'ten yapacağınız alışveriş çoğunlukla ertesi gün elinize ulaşıyor. Bu uygulamada günlük ve haftalık kampanyalarla alışverişinizi daha uygun hale getirmeniz de mümkün.
Oldukça geniş ürün yelpazesine sahip bir uygulama. Aldığınız ürünlerin tamamını ya da bir kısmını beğenmemeniz durumunda kapıda iptal edebiliyorsunuz. Haftanın 7 günü 10.30-22.00 saatlerinde teslimat yapıyorlar. Ayrıca telefon ederek de sipariş vermeniz mümkün. Teslimat zamanı ise bulunduğunuz bölgeye göre farklılık gösteriyor.
Migros'un, Migros Sanal Market gibi çalışan fakat teslim süresi isminden de anlaşılacağı üzere daha kısa olan uygulaması. Bu uygulamadan verdiğiniz siparişler 30 dakika içinde kapınızda oluyor.
Bu uygulamada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ürünler CarrefourSA güvencesinde. Online veya kapıda ödeme seçenekleri mevcut. Hızlı gelsin seçeneği ile birçok ürünü daha hızlı alma imkanınız bulunuyor.
Bir Migros markası olan Macrocenter'da, klasik marketlere nazaran ürün çeşidi biraz daha farklı. Burada dünya mutfağına ait gıdaları bulmanız mümkün, farklı lezzetlerden hoşlanıyorsanız bu uygulamaya mutlaka göz atmalısınız. Buradan alacağınız ürünler gün içerisinde kapınıza geliyor.
Bu uygulama ile yalnızca market alışverişi değil, kırtasiyeden evcil hayvan ürünlerine varana kadar birçok ürüne ulaşabilirsiniz. Kampanyaları takip ederek alışverişinizi daha da uyguna getirebilirsiniz.
Banabi, Yemeksepeti bünyesindeki bulunan bir oluşum ve ayrı bir uygulamaya sahip değil. Buradan birçok ihtiyacınızı kısa sürede karşılayabilirsiniz. Kredi kartı veya kapıda ödeme seçenekleri mevcut.
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