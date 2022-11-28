Onlyfans'ta bir ayda 1 milyon TL kazanmıştı! Bahar Candan 'Üst dudağına paran yetmedi mi?' sorusuna sinirlendi

İşte Benim Stilim yarışmasının en tanınan isimlerinden biri olan Bahar Candan müstehcen pozları sayesinde Onlyfans'ta bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Sosyal medyada da erotik pozlarını paylaşan Candan'ı bir takipçisi kızdırdı.

Çıplak fotoğrafları ve ilginç pozlarıyla gündeme gelen Candan'ın bir pozunu takipçisi "Üst dudağına paran yetmedi mi aşko?" yazdı.

Bahar Candan ise bu yoruma sinirlenerek "Şöyle anlatayım sen dahil bütün Türkiye'nin üst dudak dolgusuna yetecek kadar var" dedi.