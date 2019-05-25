Onu her gün ekranda izliyoruz! Tanıyabildiniz mi?

Kimisi büyüdü, kimisi yaşlandı, kimisi ise geçen onca yıla rağmen hiç değişmedi! İşte Türkiye'nin en meşhur isimlerinin gençlik halleri...

Seren Serengil

Yayınladığı kareye, “İlkokul 5 tbt… Küçük bir Öztürk Serengilmişim! Sonra anneye döndüm Allah'tan… Ama huyum hiç değişmedi onu biliyorum bir de kaşlarım…” notunu düştü. Serengil'in ilkokul arkadaşı tarafından yapılan, "Kibar ve tatlı dilli arkadaşımız çok sokulgan ve cana yakındır. Yardım etmeyi sever. El becerileri çoktur. Defterlerini çıkartma ile süslemeyi çok sever. Sporda, balede ve folklorda başarılıdır." yorumu dikkatlerden kaçmadı.