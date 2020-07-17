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Önümüzdeki hafta ücretsiz olacak! Herkes bu oyunu bekliyor...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda diğer oyun geliştirme ve dağıtım platformlarında ücretli olan oyunları ücret almadan kullanıcılarına sunan Epic Games fazlasıyla ilgi görmüştü. Bu oyunlar genellikle geniş kitleleri olan oyunlardır. Belirlenen tarihler arasında üye olan herkesin ücretsiz olarak oyunlarını indirebildikleri platform Torchlight 2 oyununu ücretsiz sunacak. Karşınızda oyunun öne çıkan özellikleri...

Önümüzdeki hafta ücretsiz olacak! Herkes bu oyunu bekliyor...

Ücretsiz oyun kampanyaları ile oyun dağıtım platformları arasındaki rekabet ortamının kızışmasını sağlayan Epic Games, Torchlight 2 video oyunu ile kampanyalarına devam ediyor. Aksiyon unsurlarını barındıran oyun Runic Games tarafından yaratıldı. Birçok farklı mod ile oyun içi çeşitlilik sunan Torchlight 2, zindan paletli bir oyundur. 2012'nin sonbahar döneminde yayınlanan oyun Vildrean adlı bir evrende oyunculara oyun oynama fırsatı sunuyor. Birçok insan 2012 klasiği bu oyunu oynamış olsa da hiç oynamayan ve Epic Games'in kampanyasından yararlanarak ilk defa deneyimleyecek insan sayısı çok fazla.

VİDEO OYUNU FARKLI KARAKTERLERE SAHİP

Oyuna başladığınız zaman Embermage, Outlander, Enginner gibi karakter seçenekleri sunuluyor. Hanlar içerisinde bulunan karakterler arasından seçiminizi yaptıktan sonra kahramanların fiziksel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Oyun görselliğini bu seçenekler ile artırabilirken kaliteli bir içeriğe sahip oyunu deneyimleyebilirsiniz. Karakterlerin genel olarak özellikleri şu şekilde:

  • Embermage: Büyücülük vasıflarına sahip karakter ile elementlere hükmedebilirsiniz.
  • Berserker: Hem koruma hem de saldırma için tasarlanmış bir karakter.
  • Engineer: Büyük bir çekice sahip.
  • Outlander: Top, tüfek ve silah kullanabilir.

EVCİL HAYVAN SEÇİMİ İLE YAKIN BİR DOST SEÇİN

Oyun başlangıcında karakter seçiminizi tamamladıktan sonra pet seçimi karşınıza gelir. İlk oyununa göre daha çok seçeneğe sahip oyunda panter, bulldog, papillon, cat, ferret, hawk ve wolf gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca ufak bir dinozor olarak chakawary isimli bir pet bulunuyor. Seçtiğiniz hayvanların farklı kabiliyetleri bulunuyor. Alışverişinizi sizin yerinize yapabilen hayvanlar öğrenme yetisine de sahip.

OYUNUN HARİTASININ ÖZELLİKLERİ

Ekran üzerindeki mini haritaların yerini değiştirebilirsiniz. Harita çeşitli kapılar, zindanlar ve mağaralar ile doldurulmuş. Oyun içi hareketlilik fazla olduğundan küçük yaratık gruplarını öldürme ve savaş ortasında kalmanız çok sık gerçekleşebilir. Zırh ve silahları eşya olarak kullanabilirken balık, sağlık iksiri ve Mana iksirini tüketebiliyorsunuz. Yere düşen büyüleri okuyarak büyü yapmayı öğrenebilirsiniz.

TORCHLIGHT II'NUN OYNANABİLİRLİĞİ

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Önümüzdeki hafta Epic Games'in ücretsiz sunması beklenen oyun, stratejik hamlelere dayalı. Oyunu ilk defa deneyimleyecek insanlar dahi kolaylıkla oynayabilir. Normal modunda oynamak oldukça basit olmasından dolayı dilerseniz biraz daha zor olan Veteran modu tercih edebilirsiniz. Oyun içi unvanlarınız öldürdüğünüz yaratık sayısının artmasıyla belirginlik kazanıyor. Her unvan ile birlikte yetenek puanı kazanıyorsunuz. Yetenek puanlarınızı kullanıp haritanın kapalı bölgelerini açarak tüm haritada oynama deneyimine sahip olabilirsiniz.

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