Önümüzdeki hafta ücretsiz olacak! Herkes bu oyunu bekliyor...

Ücretsiz oyun kampanyaları ile oyun dağıtım platformları arasındaki rekabet ortamının kızışmasını sağlayan Epic Games, Torchlight 2 video oyunu ile kampanyalarına devam ediyor. Aksiyon unsurlarını barındıran oyun Runic Games tarafından yaratıldı. Birçok farklı mod ile oyun içi çeşitlilik sunan Torchlight 2, zindan paletli bir oyundur. 2012'nin sonbahar döneminde yayınlanan oyun Vildrean adlı bir evrende oyunculara oyun oynama fırsatı sunuyor. Birçok insan 2012 klasiği bu oyunu oynamış olsa da hiç oynamayan ve Epic Games'in kampanyasından yararlanarak ilk defa deneyimleyecek insan sayısı çok fazla.
Oyuna başladığınız zaman Embermage, Outlander, Enginner gibi karakter seçenekleri sunuluyor. Hanlar içerisinde bulunan karakterler arasından seçiminizi yaptıktan sonra kahramanların fiziksel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Oyun görselliğini bu seçenekler ile artırabilirken kaliteli bir içeriğe sahip oyunu deneyimleyebilirsiniz. Karakterlerin genel olarak özellikleri şu şekilde:
Oyun başlangıcında karakter seçiminizi tamamladıktan sonra pet seçimi karşınıza gelir. İlk oyununa göre daha çok seçeneğe sahip oyunda panter, bulldog, papillon, cat, ferret, hawk ve wolf gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca ufak bir dinozor olarak chakawary isimli bir pet bulunuyor. Seçtiğiniz hayvanların farklı kabiliyetleri bulunuyor. Alışverişinizi sizin yerinize yapabilen hayvanlar öğrenme yetisine de sahip.
Ekran üzerindeki mini haritaların yerini değiştirebilirsiniz. Harita çeşitli kapılar, zindanlar ve mağaralar ile doldurulmuş. Oyun içi hareketlilik fazla olduğundan küçük yaratık gruplarını öldürme ve savaş ortasında kalmanız çok sık gerçekleşebilir. Zırh ve silahları eşya olarak kullanabilirken balık, sağlık iksiri ve Mana iksirini tüketebiliyorsunuz. Yere düşen büyüleri okuyarak büyü yapmayı öğrenebilirsiniz.
Önümüzdeki hafta Epic Games'in ücretsiz sunması beklenen oyun, stratejik hamlelere dayalı. Oyunu ilk defa deneyimleyecek insanlar dahi kolaylıkla oynayabilir. Normal modunda oynamak oldukça basit olmasından dolayı dilerseniz biraz daha zor olan Veteran modu tercih edebilirsiniz. Oyun içi unvanlarınız öldürdüğünüz yaratık sayısının artmasıyla belirginlik kazanıyor. Her unvan ile birlikte yetenek puanı kazanıyorsunuz. Yetenek puanlarınızı kullanıp haritanın kapalı bölgelerini açarak tüm haritada oynama deneyimine sahip olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum