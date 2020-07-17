Önümüzdeki hafta ücretsiz olacak! Herkes bu oyunu bekliyor...

Ücretsiz oyun kampanyaları ile oyun dağıtım platformları arasındaki rekabet ortamının kızışmasını sağlayan Epic Games, Torchlight 2 video oyunu ile kampanyalarına devam ediyor. Aksiyon unsurlarını barındıran oyun Runic Games tarafından yaratıldı. Birçok farklı mod ile oyun içi çeşitlilik sunan Torchlight 2, zindan paletli bir oyundur. 2012'nin sonbahar döneminde yayınlanan oyun Vildrean adlı bir evrende oyunculara oyun oynama fırsatı sunuyor. Birçok insan 2012 klasiği bu oyunu oynamış olsa da hiç oynamayan ve Epic Games'in kampanyasından yararlanarak ilk defa deneyimleyecek insan sayısı çok fazla.

VİDEO OYUNU FARKLI KARAKTERLERE SAHİP

Oyuna başladığınız zaman Embermage, Outlander, Enginner gibi karakter seçenekleri sunuluyor. Hanlar içerisinde bulunan karakterler arasından seçiminizi yaptıktan sonra kahramanların fiziksel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Oyun görselliğini bu seçenekler ile artırabilirken kaliteli bir içeriğe sahip oyunu deneyimleyebilirsiniz. Karakterlerin genel olarak özellikleri şu şekilde:

Embermage: Büyücülük vasıflarına sahip karakter ile elementlere hükmedebilirsiniz.

Berserker: Hem koruma hem de saldırma için tasarlanmış bir karakter.

Engineer: Büyük bir çekice sahip.

Outlander: Top, tüfek ve silah kullanabilir.

EVCİL HAYVAN SEÇİMİ İLE YAKIN BİR DOST SEÇİN

Oyun başlangıcında karakter seçiminizi tamamladıktan sonra pet seçimi karşınıza gelir. İlk oyununa göre daha çok seçeneğe sahip oyunda panter, bulldog, papillon, cat, ferret, hawk ve wolf gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca ufak bir dinozor olarak chakawary isimli bir pet bulunuyor. Seçtiğiniz hayvanların farklı kabiliyetleri bulunuyor. Alışverişinizi sizin yerinize yapabilen hayvanlar öğrenme yetisine de sahip.