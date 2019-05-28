'Onun Filmi' 31 Mayıs'ta vizyona girecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle çekilen film, Türk sinemasındaki yönetmen kadınların ilk filmlerini yapma tecrübelerini anlatıyor.

Yapım, aynı zamanda bu filmi yapmak için yola çıkan sinema öğrencisi Baloğlu ve Bozcu'nun da ilk kez bir film yapma deneyimini beyaz perdeye taşıyor.

Filmde aralarında Bilge Olgaç, Türkan Şoray, Biket İlhan, Işıl Özgentürk, Yeşim Ustaoğlu ve İlksen Başarır'ın bulunduğu pek çok film yönetmiş kadınların, film yapım deneyimleri, bu süreçte hissettikleri, verdikleri mücadele kendi yolculukları ile birlikte ele alınıyor.

İlk gösterimini "25. Uluslararası Adana Film Festivali"nde yapan film, İstanbul Film Festivali'nde "Ulusal Belgesel Yarışma" bölümünde finalist olarak yarıştı ve "Houston Türk Filmleri Festivali"nde de açılış filmi olarak izleyiciyle buluştu.

Su Film'in yapımcılığını gerçekleştirdiği, belgesel türündeki filmin müziklerini Serkan Alkan hazırladı.

(AA)

