Önüne gelen saldıran haylaz kedi sosyal medyada fenomen oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir marketin önünde bekleyen kedi, önünden geçenlere sırnaşıyor. Kedinin sırnaşmaları yer yer sataşmaya dönüşse de vatandaşların tepkisi korkmaktan öteye gitmiyor. Görenler, kedinin veterinere götürülmesi gerektiğini iddia ediyor. (İHA)
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