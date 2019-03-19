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Önüne gelen saldıran haylaz kedi sosyal medyada fenomen oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir marketin önünde bekleyip yoldan geçenlere rastgele saldıran kedi kameralara takıldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir marketin önünde bekleyen kedi, önünden geçenlere sırnaşıyor. Kedinin sırnaşmaları yer yer sataşmaya dönüşse de vatandaşların tepkisi korkmaktan öteye gitmiyor. Görenler, kedinin veterinere götürülmesi gerektiğini iddia ediyor. (İHA)

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Ankara kedi

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