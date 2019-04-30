Onuoha: Ibrahimovic bana 'bacaklarını kıracağım' dedi

Los Angeles Galaxy le Real Salt Lake arasındaki maçın ardından Nedum Onuoha'nın sözleri ABD futbol basınında gündeme oturdu.
Onuoha, Ibrahimovic'in kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Sahada sadece şov yapmak için var. Birçok futbolcu ondan korkuyor. Fakat, o da bizim gibi ölümlü biri. Öncelikle, Ibrahimovic aşırı kibirli biri. İkinci olarak, hepimize tepeden bakıyor" ifadelerini kullandı.
Ibrahimovic'in kendisini topsuz bir pozisyonda tehdit ettiğini iddia ederek, "O burada futbolun yüzü ve global tanınırlığı olan birisi. Hiçbir zaman onun gibi futbolcuları sevmedim. Şu andan itibaren hiç sevmem. Bir hava topu mücadelesine girdik. Ardından, kafama vurdu. Ben de, "Bu ne yapıyor!" diye düşündüm. Sonra Ibrahimovic bana, "Ne olacak biliyor musun? Canını yakacağım. Sadece izle. Bacaklarını kıracağım" dedi. Golünü attıktan sonra da yanıma geldi ve "Benimle uğraşırsan ne olacağını gördün mü!" diye bağırdı" açıklamasını yaptı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Takımı Los Angeles Galaxy'nin Real Salt Lake'i 2-1 mağlup ettiği maçta bitime 12 dakika üstünlük golünü kaydeden İsveçli yıldız, ardından bağırarak defans oyuncusu Nedum Onuoha'nın üzerine yürüdü. Maç içinde birçok kez karşı karşıya geldikten sonra Onuoha ile bir itişme de yaşayan Zlatan'ın son hamlesine Onuoha cevap vermezken, maçın ardından yaşananları anlattı.
"ZLATAN ÖZÜR DİLEMEYE GELDİ, KABUL ETMEDİM"
Manchester City ve QPR'ın eski oyuncusu Onuoha, "Maçtan sonra soyunma odasına özür dilemek için geldi. 60. dakikadan sonra sürekli bana yapacaklarını, bana zarar vereceğini söyleyip durdu. MLS'in yüzü olduğunu söylüyor kendisi ama böyle mi davranıyor? Sahada yaşananı umursamam ama onun özrünü de kabul etmem. Yaptığı kabul edilemez" dedi.
ZLATAN: SAHADA OLAN SAHADA KALIR
Zlatan Ibrahimovic de yaşanan olay hakkında, "Sahada olan, sahada kalır" derken şunları aktardı:
"Ben hayatta olmayı seviyorum. İkili mücadelelere geldiğinde de geri adım atmam. Eğer beni zorlamıyorlarsa, yaşadığımı hissetmem. Beni aktif etmeleri gerek yoksa çok kolay olur. Sinirlendiğimde, iyi hissediyorum."
Amerikan basınında MLS'ten ceza alıp almayacağı merak edilen Zlatan Ibrahimovic, son maçla birlikte MLS'te çıktığı 34 maçta 30. kez ağları sarsmış oldu.
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