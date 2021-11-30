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Onur Bay’dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni aşkıyla gecelerde

30.11.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu Gelin dizisiyle hafızalara kazınan Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar’dan geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu Onur Bay ile birlikteydi. Başarılı oyuncu kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay’la sürpriz bir şekilde ayrıldıktan sonra işletme sahibi Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı.

Onur Bay’dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni aşkıyla gecelerde

Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay’dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz gece Cihangir’de görüntülenen ikiliden Aksüyek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti. Röpörtaj sonrası ikili tekrar birlikte mekana girdiler.

"AŞKI COŞKULU YAŞIYORUM"

Snob Magazin’in haberine göre; Dilara Aksüyek, aşkla ilgili gelen bi soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, sakinleyen bir his. Sevgi çok daha mühim yani. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum" cevabını verdi.

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"AŞK ACISINA SAYGI DUYMUYORUM"

"Aşk acısını saçma buluyorum" diyen ünlü oyuncu, "Dünyada bir sürü hastalık var, ölüm var, açlık var… Doğduğumuz andan itibaren, adaletli olmayan bir dünyada çok daha mühim sorunlarla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz.

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Bu yönden bakınca aşk acısına tabii ki saygı duymuyorum. Ama saygı duymamam bunu yaşamamam anlamına gelmiyor tabii ki. (Gülüyor) Ama bunları düşünerek hayata bakmak, beni çok daha pozitif, çok daha güçlü çıkarıyor sorunların içinden" dedi.

Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'dan sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

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Onur Bay Dilara Aksüyek
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