İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline giriyor. Bugün karneler öğrencilere dağıtılacak. Çok sayıda öğrenci arama motorlarında 'Onur belgesi nedir, kimlere verilir? Onur belgesi almak için ortalamanın kaç olması lazım?' soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verilen üstün başarı belgesidir.

ONUR BELGESİ ALMAK İÇİN ORTALAMANIN KAÇ OLMASI LAZIM?

Onur belgesi alma şartları Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre şu şekildedir:

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Onur belgesinin üniversite sınavında herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

