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  4. Onur Buldu'nun eşi "Boncuk gözleri babasına çekmiş" diyerek kızlarını paylaştı! Yorum yağdı

Onur Buldu'nun eşi "Boncuk gözleri babasına çekmiş" diyerek kızlarını paylaştı! Yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 14:25
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Güldür Güldür'e geri dönen Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle beğeni topluyor. Gözlerden uzak olan eş Duygu Kozoğlu Buldu "Boncuk gözleri babasına çekmiş" diyerek kızlarını paylaşınca beğeni topladı.

Onur Buldu'nun eşi "Boncuk gözleri babasına çekmiş" diyerek kızlarını paylaştı! Yorum yağdı

Güldür Güldür Show'a bu sezon yeniden dönüş yapan Onur Buldu özel hayatıyla da merak ediliyor. Onur Buldu son olarak gözlerden uzak tuttuğu eşiyle gündeme geldi.

Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek dikkat çekmişti.

Güzel isim Duygu Kozoğlu "Boncuk gözleri babasına çekmiş, huyu suyu bana" diyerek kızlarıyla pozlarını paylaştı.

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Onur Buldu'nun eşinin paylaşımına beğeni ve "Maşallah","Çok güzel bir ailesiniz", "Onur Bey çok şanslı" yorumları yağdı.

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Onur Buldu geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Güldür Güldür'den ayrılma sebebine dair "Çok güvenli bir alan işte bu biraz da bu yüzden gitmek istedim diğer dünyayı da deneyimleyebilmek için orası çok konforlu. Çok güvenli ve steril" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Buldu
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