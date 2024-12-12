Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Yüzünün haline yorum yağdı

2006-2011 yılları arasında yayınladığı dönemde çok ses getiren ve hafızalara kazınan Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan son haliyle yine dile düştü.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısının dışında görünümüyle de sık sık gündeme geliyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren ve ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık verdiği tariflerle ve lüks hayatıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Doktorlar'ın Ela'sının doğal halinden ise eser kalmadı.

Yıllara meydan okuyan Yasemin Özilhan yüzündeki dolgularla dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar ise gecikmedi.

Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Vala nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Eski Yasemin çok güzeldi", "Dolguyu abartmış", "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" yorumlar yaptı.