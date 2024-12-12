MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Yüzünün haline yorum yağdı

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Yüzünün haline yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat vererek tanınan ve ardından evlenerek sosyeteye giren Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmıştı. Ekrandan uzak olsa da paylaşımları ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Özilhan'ın yüzünün haline sosyal medyada "Eski Yasemin güzeldi" yorumları yağdı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Yüzünün haline yorum yağdı

2006-2011 yılları arasında yayınladığı dönemde çok ses getiren ve hafızalara kazınan Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan son haliyle yine dile düştü.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısının dışında görünümüyle de sık sık gündeme geliyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-12 072654

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren ve ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.

19f9af1b86d3a0c2625331df0c5c0f21

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık verdiği tariflerle ve lüks hayatıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Doktorlar'ın Ela'sının doğal halinden ise eser kalmadı.

1

Yıllara meydan okuyan Yasemin Özilhan yüzündeki dolgularla dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar ise gecikmedi.

Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Vala nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Eski Yasemin çok güzeldi", "Dolguyu abartmış", "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" yorumlar yaptı.

Piyango yanıtı olay oldu! 'Kadın zaten zengin' Piyango yanıtı olay oldu! 'Kadın zaten zengin'
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" deddi

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" deddi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.