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Onur Büyüktopçu’nun macerası iki ay bile sürmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sunucu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programındaki yerini Seda Sayan'a bırakmış ve yeni bir kanalda Damat Bayıldı adlı programa başlamıştı.

Onur Büyüktopçu’nun macerası iki ay bile sürmedi

Sadece sunuculuğu ile değil aynı zamanda oyunculuğu ile de beğeni kazanan ve kendisinden söz ettiren Onur Büyüktopçu, takipçilerini üzen haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

YERİNE SEDA GELİNCE DESTEK MESAJLARI ALMIŞTI

Onur Büyüktopçu’nun Yemekteyiz programını bıraktığı belli olduktan sonra sunucunun sevenleri ona çok sayıda destek mesajları atmış ve her zaman takipçisi olacaklarını söylemişti. Ancak görünen o ki verilen sözler tutulmadı, çünkü Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği ve 26 Ağustos’ta ekranlara gelmeye başlayan program, henüz iki ayını doldurmadan final kararı aldı. Büyüktopçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

onur-buyuktopcu-ic

EYLÜL AYINDAKİ AÇIKLAMASI

Onur Büyüktopçu, Eylül ayı içerisinde programın reyting sıralamasındaki kötü gidişatı yüzünden final yapacağı haberlerinin sorulması üzerine, “Her şey çok güzel gidiyor” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

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onur büyüktopçu Yemekteyiz

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