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Onward filminden Türkçe afiş ve dublajlı fragman!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ülkemizde "Hadi Gidelim" ismiyle vizyona çıkacak olan "Onward" filminden afiş ve Türkçe dublajlı fragman yayınlandı.

Onward filminden Türkçe afiş ve dublajlı fragman!

Büyülü bir dünyanın kapısı aralanıyor. 2020 baharında sinema salonlarını ziyaret etmeye hazırlanan orijinal ismi "Onward" olan "Hadi Gidelim" animasyonundan afiş ve dublajlı fragman gün yüzüne çıktı. Elflerin, trollerin, perilerin, at adamların, deniz kızlarının ve unicornların bulunduğu büyülü bir dünyada geçen Hadi Gidelim (Onward) iki elf kardeşin hikayesini konu alıyor.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Dan Scanlon’ın üstlendiği Hadi Gidelim (Onward); babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. İki Elf erkek kardeş, dünya üzerinde hala sihrin var olup olmadığını keşfetmek için sıra dışı bir yolculuğa çıkıyor. Filmdeki genç elf kardeşlerden birini Guardians of The Galaxy serisinin Star Lord'u Chris Pratt seslendirirken, diğer kardeşi yeni nesil Spider Man Tom Holland seslendiriyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda ayrıca Octavia Spencer ile Julia Louis-Dreyfus yer alıyor. İnanılmaz Aile, Oyuncak Hikayesi ve Coco’nun yaratıcılarından Hadi Gidelim 3 Nisan 2020'de sinemalarda!

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Anahtar Kelimeler:
Onward Hadi Gidelim Tom Holland Chris Pratt

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