Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor!

Yaz döneminde transferi bir türlü gerçekleşmeyen genç futbolcu, Monaco'da kadro dışı kalırken, Fransız gazetelerinde oyuncunun tekrar kiralanacağı haberleri yer aldı. Onyekuru'nun gelişimini tamamlayamadığı için Monaco teknik direktörü Nico Kovac tarafından gözden çıkarıldığı ifade ediliyor.
Henry Onyekuru ile görüşen sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray yönetiminin Monaco'yla da temasa geçtiği öğrenildi. Bu görüşmede Onyekuru'nun yeniden kiralanması konusunda olumlu adımlar atıldığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Onyekuru'nun Galatasaray'a transferi daha yakın olarak gözüküyor...
Kiralama ücreti ve zorunlu satın alma maddesiyle ilgili pazarlıklarda da Fransız kulübünün pozitif tutumunu sürdürmesi halinde, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
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